Fútbol, elecciones y virales dominaron las búsquedas de los uruguayos en Google en 2025

2 minutos

Montevideo, 4 dic (EFE).- Las búsquedas de Google en Uruguay durante 2025 estuvieron dominadas por el fútbol, el ciclo electoral y los fenómenos virales, según la nueva edición de «El año en Búsquedas» presentada este jueves por la compañía tecnológica.

En un 2025 marcado por el deporte, el Mundial de Clubes se ubicó como la principal tendencia general del año, seguido por el encuentro Peñarol-Racing —por los octavos de final de la Copa Libertadores— que ocupó el tercer lugar y «Uruguay sub-20», que apareció en el cuarto puesto.

También destacaron figuras deportivas como el futbolista del Liverpool Diogo Jota, que falleció en un accidente de tráfico este julio en España, y la también fallecida boxeadora argentina Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, que se situaron en el octavo y noveno lugar, respectivamente, entre las búsquedas generales más destacadas.

El ciclo electoral uruguayo generó un gran volumen de consultas relacionadas con la asunción del presidente Yamandú Orsi y la realización de las elecciones departamentales y universitarias. La pregunta «¿Dónde voto?» fue la segunda búsqueda general del año, mientras que «Elecciones Universitarias 2025» se posicionó en el quinto lugar de esa lista.

En las categorías «Qué» y «Cómo» se repitieron las consultas sobre horarios y procedimientos, con preguntas sobre hasta qué hora se puede votar, a qué hora asumía la presidencia Orsi, o «¿cómo van las elecciones en Uruguay?», todas entre las principales tendencias.

La cultura viral y los contenidos generados con inteligencia artificial (IA) marcaron el año digital: «¿Qué significa Tralalero Tralala?», vinculado al fenómeno «brainrot» italiano (característico por combinar imágenes de animales y objetos creados por IA), fue la segunda búsqueda en «Qué».

La actualidad internacional también tuvo un peso significativo y el Papa Francisco se ubicó entre las principales tendencias del año, impulsado por un aumento abrupto de búsquedas sobre su figura, mientras que la pregunta «¿cómo se elige el Papa?» alcanzó el quinto puesto en la categoría «Cómo».

En otro orden, la llegada de Shakira a Uruguay —por primera vez en veinticinco años— generó un notable volumen de búsquedas, colocando «Shakira en Uruguay» en el décimo lugar del top general.

Las preguntas relacionadas con salud, clima y fenómenos sociales también estuvieron muy presentes, con consultas como «¿qué es ictus?», «¿qué es violencia vicaria?», «¿qué es HIV?» y «calor excesivo». EFE

