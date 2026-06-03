Fútbol y música se unen para representar la vida en el barrio mexicano de Tepito

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Ciudad de México, 3 jun (EFE).- Autoridades mexicanas inauguraron este miércoles las exposiciones ‘Tepito en la cancha’ y ‘Dinastía Duende, 50 años: encontrando el oro al final del arcoíris’, que a través del fútbol y la música reivindican la identidad cultural de Tepito, uno de los barrios más icónicos de Ciudad de México, marcado tanto por su riqueza popular como por los problemas de violencia que enfrenta.

‘Tepito en la cancha’ tiene como objetivo simbolizar la unión entre la diversidad social, el sentimiento de comunidad y un deporte como el fútbol que reúne una historia de barrio que es narrada por aquellos que lo habitan.

La exposición, que se exhibirá en la Galería José María Velasco, muestra el trabajo de diversos artistas y donaciones de los vecinos del barrio que exploran la vida en Tepito a través de la cultura del balompié.

En las paredes de la galería lucen camisetas, medallas y fotografías que simbolizan el fútbol de barrio y la diversidad social encarnada por equipos tepiteños como los ‘Veteranos del Tepito’ y las ‘Gardenias del Tepito’.

La identidad de barrio se explica también a través de la música con la exposición ‘Dinastía duende 50 años: encontrando el oro al final del arcoiris’.

En el mismo espacio, se rinde también homenaje a la Dinastía Duende, una dinastía musical que comenzó con Ricardo Mendoza García ‘Sonido duende’ y su esposa Élfega Gómez ‘Sonido butterfly’ y que ha logrado ser un emblema para la comunidad.

La tradición musical familiar fue seguida por los hijos de Ricardo y Élfega, Marisol y Ricardo y posteriormente por sus nietos Axel y Arlett.

La música sonidera es una fusión de ritmos tropicales, principalmente cumbia y salsa, modificada en velocidad y tono mediante tornamesas.

Su rasgo de identidad es la voz del ‘sonidero’, quien interviene durante las canciones como maestro de ceremonias para mandar saludos y mensajes en tiempo real.

“El fútbol y la música son dos de los emblemas de un barrio tan rico en cultura como Tepito” declaró Luis Miguel León Cornejo, director de la galería donde el público podrá disfrutar de ambas exposiciones hasta el día 20 de septiembre.

La muestra fue inaugurada por autoridades de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). EFE

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