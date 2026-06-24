Fútbol y pólvora en Paraguay: queman como ‘Judas Kai’ al árbitro salvadoreño Iván Barton

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Asunción, 24 jun (EFE).- Los paraguayos aprovecharon este miércoles la festividad religiosa de San Juan para cobrarle una factura al árbitro salvadoreño Iván Barton, que expulsó al astro local Miguel Almirón y al que aún no le perdonan que supuestamente haya perjudicado a la Albirroja en el partido de la segunda fecha del grupo D de la Copa del Mundo que la selección suramericana ganó por 0-1 a Turquía.

El ajuste de cuentas se produjo a través del llamado ‘Judas Kai’, o quema de Judas traducido del Guaraní, una de las costumbres que hacen parte de las celebraciones por el día de San Juan, cada 24 de junio en el país, y que se extienden a lo largo del mes .

En el popular Mercado 4 de Asunción, la capital paraguaya, varios vendedores ambulantes ofrecieron monigotes con el rostro de Barton, considerado hoy una de las personas menos apreciadas en el país.

«Es el más vendido», dijo a EFE Luis Alberto Torres sobre el muñeco con el rostro de Barton, que hoy ofreció por 80.000 guaraníes o poco más de 13 dólares.

Los monigotes, que están hechos de telas y ropaje viejo, simbolizan a Judas Iscariote -ese que según el relato bíblico vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata- y son quemados en este festejo que en Paraguay fusiona las costumbres católicas heredadas de España y las tradiciones paganas de los pueblos originarios.

El promotor cultural Javier Torres, que regenta en Asunción el espacio Tereré Literario, declaró a EFE que identificar y quemar como Judas a un personaje repudiado permite a los ciudadanos descargar sus frustraciones.

«Cada año se elige un personaje del ámbito político, pero ahora por el Mundial estamos por el árbitro», agregó.

Barton se ganó el rechazo generalizado en Paraguay por expulsar a Almirón después de que este se cubriera la boca para dirigirse a su rival turco Mert Muldur, y en cumplimiento de una nueva normativa de la FIFA tras el escándalo de presunto racismo entre el argentino Gianluca Prestianni y el brasileño Vinicius Junior de febrero pasado.

En ese mismo partido, el juez centroamericano también aplicó normas de nuevo cuño que los hinchas paraguayos consideraron buscaban inclinar la cancha a favor de los otomanos, como transformar en tiro de esquina un saque de meta que el golero albirrojo Orlando Gill demoró en cobrar.

Sin embargo, la FIFA ha respaldado la actuación de Barton al designarlo como árbitro principal del crucial encuentro entre Japón y Suecia por el grupo F de la Copa del Mundo.

El organismo deportivo también revocó la credencial al periodista paraguayo Jorge ‘Chipi’ Vera, que en un arrebato llamó «ladrón» al salvadoreño durante su relato del compromiso.

«El Mundial es un evento privado de la FIFA y nosotros no podemos cuestionar (sus decisiones). Simplemente estamos participando y llegamos al Mundial, eso es lo más importante», admitió, desde Asunción, Javier Torres al respecto.

Iván Barton no está solo

Cerca del muñeco que representaba a Barton había otros de la política local, como el presidente paraguayo, Santiago Peña -en el cargo desde agosto de 2023-, su considerado mentor político y exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) o el titular del Congreso, el oficialista Basilio Núñez.

Pero estos se vendían poco esta jornada.

«Hay varios candidatos (para ser quemados como Judas Kai)», señaló a EFE el director de los mercados zonales de Asunción, Alejandro Buzó.

El administrador indicó que la tradición puede ser vista «de manera jocosa», pese a la violencia simbólica de la quema de un muñeco que representa a una persona considerada como negativa.

Al ser el favorito para la quema, el árbitro salvadoreño recibió el pesado testigo de manos del exsenador paraguayo Javier ‘Chaqueñito’ Vera, quien en 2025 fue elegido por muchos en este país después de acumular escándalos políticos y personales.EFE

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