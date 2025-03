Facundo Cangiani: «Quiero ir con Argentina a los Juegos Olímpicos»

Kike Serrano Mirones

Torrelavega (Cantabria, España), 27 mar (EFE).- El internacional argentino y jugador del Bathco BM Torrelavega español, Facundo Cangiani, está como «en casa» en el equipo cántabro, al que llegó en la temporada 2019-2020, pero reconoce que su sueño sería llegar a los Juegos Olímpicos de 2028 con la selección de Argentina.

En una entrevista con EFE, el extremo derecho repasa sus inicios en el balonmano, sus cuatro participaciones en el Mundial de este deporte, la presión de representar a Argentina, o los objetivos del Bathco BM Torrelavega para este final de temporada.

Cangiani recuerda que empezó en el balonmano en sus últimos años de escuela en Argentina, ya que su madre era profesora y ahí en el colegio arrancó entrenando.

Al ver que se le daba bien, decidió dejar el resto de deportes que practicaba con sus amigos.

Al poco tiempo le fichó el River Plate y pudo estar en las secciones inferiores de ‘El Millonario’.»A partir de ahí fue un crecimiento increíble, competí ocho años en Argentina hasta que a los 25 me vine para acá, a Zamora», explica.

El internacional argentino recuerda que recaló en el conjunto castellano porque llevaba un tiempo teniendo «muchas ganas» de llegar a España y, en noviembre 2017, tras acabar sus estudios universitarios en Argentina le llegó una oferta del Zamora.

El equipo necesitaba un jugador porque se les había lesionado un extremo derecho y tenían que buscar a otro de ese perfil de manera urgente.

«Fue una decisión a lo loco de venirme a Europa y dejar todo. Aunque quería probar suerte, ya que hay ocasiones que las oportunidades no pasan dos veces, así que la aproveché y me vine sin dudarlo», subraya.

En la Copa del Mundo

El jugador naranja considera una experiencia «única» el haber asistido, por cuarta vez, a un Mundial, y es que cree que, pese a haberlo jugado en cuatro ocasiones, ninguno se puede comparar con otro.

Además, considera que en esta edición tuvo un nuevo rol, por la experiencia que tenía de los pasados, por lo que al ir Argentina con un equipo «mucho más joven», supo que podía aportar cosas en otro ámbito que, quizás, antes no lograba porque era más joven y había gente con más experiencia.

«Más allá de los resultados, lo disfruté muchísimo por el grupo humano que hubo y porque a parte, a pesar de todo, los resultados fueron satisfactorios», señala.

El extremo derecho de la Albiceleste ha destacado del Mundial las dos victorias que cosecharon frente a Baréin y Cabo Verde, además de «haber competido contra algunas potencias en varios momentos de partido a un buen nivel».

Argentina, «una pasión extra»

Llevar la camiseta de Argentina «siempre tiene una pasión extra», porque es un país «muy pasional» y la gente del resto de países lo saben.

«Sabemos que cuando entramos a la cancha vamos a morder siempre, aunque juguemos contra Dinamarca, campeón invicto, vamos a intentar morderlos y eso siempre juega a favor», asegura.

«Representamos un país y sabemos lo que eso conlleva. No es una presión en contra, pero al mismo tiempo sabes que no puedes dejar de estar nunca. Cuando te vestís la albiceleste tienes que saber que no puedes dejarte nada adentro», añade.

Llegar a los Juegos

Su «espina» ahora es poder ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 con la Albiceleste.

«Es difícil, porque dentro de cuatro años tendré 37 o 38 años, pero es un objetivo y una espina. Siempre es algo que quise lograr, que quise tener y nunca pude. He jugado todos los Mundiales en los últimos, prácticamente, no sé si 6, 7 u 8 años, pero nunca he jugado unos Juegos y es algo que me queda pendiente, pero bueno, eso el entrenador lo decidirá», dice. EFE

