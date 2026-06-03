Fajardo pide una campaña «limpia» en Colombia a candidatos que pasaron a la segunda vuelta

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Bogotá, 2 jun (EFE).- El excandidato presidencial de centro Sergio Fajardo hizo este martes un llamado al ultraderechista Abelardo de la Espriella y al izquierdista Iván Cepeda, que disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el 21 de junio, para que realicen una campaña «limpia», con debates y respeto por la pluralidad política del país.

En un mensaje en redes sociales titulado ‘El espíritu del millón de votos’, Fajardo señaló que los dos candidatos que avanzaron a la próxima elección tienen la responsabilidad de «representar a la mayoría de los electores», así como de «sumar y ampliar» apoyos más allá de sus resultados en la primera vuelta.

El exalcalde de Medellín, que obtuvo 1.009.073 votos (4,26 %) en las elecciones del pasado domingo en Colombia, destacó que, aunque su fórmula no logró pasar a la segunda ronda, más de un millón de ciudadanos respaldaron lo que denominó un «Cambio, serio y seguro», una expresión que, según afirmó, se suma a otros sectores moderados y de centro que resistieron la polarización política.

«Lamentablemente, el mismo domingo en la noche, escuchamos a los ganadores discursos inflamados, sectarios y agresivos hacia los que votaron distinto. Discursos que presagian lo peor para Colombia», manifestó Fajardo, quien también advirtió sobre posiciones que, a su juicio, resultan «peligrosas para nuestra vida democrática».

El exaspirante presidencial hizo un llamado a que la campaña de cara a la segunda vuelta se desarrolle con una «renovada cultura democrática» y sin profundizar las divisiones políticas del país.

Fajardo agregó que los votos obtenidos por su fórmula pertenecen a cada ciudadano y «son libres», por lo que evitó por ahora dar una directriz de apoyo a alguno de los candidatos finalistas.

Asimismo, anunció que este miércoles presentará un «Decálogo del millón», una propuesta con los principios y prioridades que, según dijo, representan a quienes respaldaron su candidatura y que buscará aportar «gobernabilidad y centralidad» al próximo Gobierno. EFE

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