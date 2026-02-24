Falla en comunicaciones causó incidente de helicóptero militar colombiano y avión de Latam

3 minutos

Bogotá, 24 feb (EFE).- El incidente ocurrido el pasado viernes en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, donde un Airbus A320 de Latam con 157 pasajeros y cinco tripulantes a bordo tuvo que abortar un despegue porque un helicóptero militar se cruzó en su trayectoria, fue ocasionado por una falla en las comunicaciones, según el informe preliminar de la investigación divulgado este martes.

«Durante la transferencia de comunicaciones entre la Torre Norte y la Torre Sur se generó un traslapo en la frecuencia con la aeronave de ala rotatoria», señala el informe de la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

La investigación añade que «simultáneamente, la aeronave de pasajeros ya había iniciado su carrera de despegue», lo que «derivó en una proximidad a la trayectoria de la pista 14R, razón por la cual la tripulación del vuelo ARE4278 tomo la decisión de no continuar la fase de decolaje».

«A las 17:36 (22:36 GMT), tras ser autorizada para el despegue por el Control de Tránsito Aéreo, la tripulación advirtió durante la carrera de despegue el sobrevuelo de una aeronave de ala rotatoria que se desplazaba en una trayectoria paralela y aproximándose a la pista», apunta el documento.

Según la Aerocivil, «ante esta condición, y en aplicación estricta de los protocolos de seguridad, la tripulación ejecutó el abortaje de decolaje, logrando la detención segura de la aeronave», que se disponía a despegar con destino a la isla caribeña de San Andrés.

El día del incidente, Latam informó que ante la presencia del helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombia (FAC), la tripulación del Airbus «aplicó de manera inmediata el procedimiento definido para una maniobra de despegue interrumpido priorizando en todo momento la seguridad de los pasajeros y de todos los miembros de la tripulación».

Esa maniobra evitó una tragedia pero elevó la temperatura de las ruedas del avión, que se desinflaron, razón por la cual el avión fue llevado al hangar para «su respectiva inspección y evaluación por parte del equipo de mantenimiento», indicó Latam.

«La temperatura de los frenos alcanzó aproximadamente 900 °C, lo que ocasionó el desinflado de las ruedas, sin que se presentara conato de incendio ni afectación a los ocupantes. Todos los pasajeros y tripulantes se encuentran en buen estado de salud», añade el informe preliminar de la Aerocivil.

Según la autoridad aeronáutica, el helicóptero involucrado es «una aeronave de Estado, matrícula FAC4021», que despegó de la base militar de Catam, anexa al aeropuerto El Dorado, y un minuto después «inició un sobrevuelo paralelo a la pista 14R», y fue cuando se cruzó en la trayectoria del vuelo comercial de Latam.

Este incidente recuerda el accidente mortal en el aeropuerto Ronald Reagan, de Washington, sucedido el 29 de enero del año pasado, cuando un avión de pasajeros chocó en el aire con un helicóptero militar mientras se disponía a aterrizar, hecho en el que murieron las 64 personas viajaban a bordo de la aeronave y los tres soldados del helicóptero. EFE

