Fallas en educación, salud y seguridad frenan progreso social en México, según índice

Ciudad de México, 26 nov (EFE).- Pese a que la calidad de vida en México ha mejorado en la última década, un análisis del Índice de Progreso Social (IPS) reveló este miércoles que el avance es desigual y la persistencia de crisis estructurales en educación, salud y seguridad está frenando la movilidad social y la cohesión regional.

El estudio publicado por la organización ‘México ¿cómo vamos?’, señaló que el país se encuentra dividido en dos realidades sociales entre el norte y centro, y el sur.

El IPS muestra que, aunque el puntaje promedio nacional subió de 59 a 65 puntos sobre 100 en la última década, las desigualdades regionales persisten y son “enormes”.

“Si ubicamos internacionalmente en un ranking la diferencia entre el norte y el sur, resulta que el norte se mueve en la franja de los países con menor desigualdad oportunidades y el sur en la franja de los países con la mayor desigualdad económica”, expuso Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Según este análisis, los estados en la parte baja de la distribución (Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco) se mantienen consistentemente en los últimos lugares sin importar el año de observación, de la misma manera que los estados de los puestos más altos permanecen en esa zona.

“El progreso social avanza, esa es una buena noticia. Sin embargo, las desigualdades regionales persisten, son enormes y no se cierra con suficiente velocidad (…). En el último año, todas las entidades federativas han crecido la calidad de vida, pero ha sido de manera desigual y por razones distintas”, afirmó la directora general de la organización, Sofía Ramírez.

Preocupación por la educación y la salud

En la presentación del informe Patricia Vázquez, directora de Mexicanos Primero, enfatizó que uno de los principales frenos es la crisis del sistema educativo, cuya educación básica se encuentra en su peor nivel en una década.

“Cuando el rezago educativo está presente, determina claramente la trayectoria educativa completa”, explicó Vázquez.

Según informó, la matriculación primaria ha caído un 4,2 % en los últimos 12 años, de la misma manera que ha ocurrido en secundaria (2,9 %) y preescolar (9,3 %).

“Si no invertimos bien en los primeros años de vida en la infancia, vamos a tener enormes posibilidades de que tengamos trayectorias más cortas y más posibilidades de abandono escolar”, sintetizó.

En el apartado de salud, el estudio se detalló que un tercio de la población vive sin acceso a servicios de sanitarios, una carencia que se relaciona con un menor progreso social.

Ante esta ausencia de sistemas públicos robustos, seis de cada diez personas con problemas de salud son forzadas a cubrir sus necesidades médicas de manera privada, explicó Vélez

Entre 2015 y 2024, 17 entidades federativas registraron retrocesos en el componente de seguridad personal, y 22 entidades experimentaron incrementos en la tasa de homicidios en el último año.

Elisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia (MUCD) señaló que el problema no solo es criminal, sino que también está relacionado con una política pública de seguridad y justicia deficiente que no ha invertido en sus instituciones.

Para mejorar esta situación social, señalaron, es necesaria la formalización de la economía, la creación de un sistema integral de cuidados, la inversión urgente en instituciones de seguridad y el financiamiento de la infraestructura pública para servicios esenciales. EFE

