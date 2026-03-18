Fallece a los 101 años en China una de las últimas supervivientes de la masacre de Nanjing

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Pekín, 18 mar (EFE).- Guan Shunhua, una de las supervivientes chinas de la masacre de Nanjing, falleció este miércoles a los 101 años, informó la institución que preserva la memoria de aquella matanza.

En un comunicado recogido por medios estatales, el Centro Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing indicó que con la muerte de Guan se reduce a 21 el número de supervivientes de la masacre, cometida por las tropas niponas.

Guan nació en 1925 y tenía 12 años cuando las tropas japonesas tomaron la ciudad en 1937. Según testimonios conservados por las autoridades, su familia huyó antes de la entrada del ejército japonés, pero regresó semanas después y se refugió en una zona habilitada para desplazados.

Durante aquellos hechos, su tío fue asesinado por soldados japoneses.

El 13 de diciembre de 1937, el Ejército japonés invadió Nanjing, entonces capital de China, y, durante las seis semanas siguientes, sus tropas incendiaron y saquearon la ciudad, perpetraron violaciones masivas contra decenas de miles de mujeres y asesinaron a entre 150.000 y 340.000 personas, según distintas fuentes históricas.

Cada año, China rememora en esa fecha su particular «holocausto», en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la Matanza de Nanjing, en la capital de la provincia oriental de Jiangsu.

Durante esa contienda, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como matanzas de civiles, experimentación con armas biológicas o el uso de mujeres chinas como «esclavas sexuales» por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que considera revisionista sobre la invasión.

Con Guan, ya son tres los supervivientes registrados de la masacre de Nanjing que han muerto en lo que va de año. EFE

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