Fallece a los 91 años la cantante Ornella Vanoni, ícono de la música italiana

1 minuto

Roma, 22 nov (EFE).- La cantante y actriz italiana Ornella Vanoni, una de las voces más emblemáticas y longevas de la música italiana, murió este viernes en Milán a los 91 años, según confirmó el ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli.

«Con la muerte de Ornella Vanoni, Italia pierde a una de sus artistas más originales y refinadas. Con su voz única y una capacidad interpretativa sin igual, ha escrito páginas importantes en la historia de la canción, el teatro y el espectáculo italiano», lamentó el ministro en un comunicado.

Vanoni (Milán, 1934) es considerada una de las grandes damas de la canción italiana, con grandes éxitos como ‘Senza Fine’, junto a Gino Paoli, un tema que con el tiempo se convirtió en un clásico absoluto de la música italiana. EFE

csv/rrt

(foto)