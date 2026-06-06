Fallece Bernadette Chirac, ex primera dama de Francia, a los 93 años

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Bernadette Chirac, viuda del expresidente de la República francesa Jacques Chirac, falleció el viernes a los 93 años, anunció este sábado a la AFP su hija Claude Chirac.

«Falleció por la tarde, en paz, rodeada de los suyos. Acababa de cumplir 93 años», el pasado 18 de mayo, declaró su hija.

Bernadette Chodron de Courcel, su nombre de soltera, fue la única primera dama en ejercer un cargo político, como representante regional del departamento de Corrèze (centro), un puesto que ocupó sin interrupción desde 1979 hasta 2015.

Como esposa durante más de 60 años de Jacques Chirac, le acompañó en su largo camino hacia la presidencia de la República, en 1995.

Nacida el 18 de mayo de 1933 en París, la futura primera dama creció en una familia de diplomáticos y estudió en la prestigiosa escuela de ciencias políticas Sciences Po, donde conoció a Jacques Chirac, con quien se casó en 1956.

«Es la mujer de mi vida, ¡hemos logrado tanto juntos!», decía Jacques Chirac sobre ella en sus memorias.

A partir de 2002, tras la reelección de su esposo para un segundo mandato, «Bernadette» se volvió muy popular entre los franceses, especialmente con su campaña en favor de los niños hospitalizados.

El actual presidente francés, Emmanuel Macron, la recordó como «una gran dama» que marcó «el destino de millones de enfermos anónimos gracias a su compromiso íntimo y constante».

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