Fallece Bernadette Chirac, viuda del expresidente francés Jacques Chirac, a los 93 años

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París, 6 jun (EFE).- Bernadette Chirac, viuda del expresidente francés Jacques Chirac, falleció a los 93 años, según informó este sábado su familia a la prensa local.

Nacida en París el 18 de mayo de 1933 como Bernadette Chodron de Courcel, fue una destacada figura política y pública, vinculada durante décadas a la vida institucional de Francia.

Reconocida por su fuerte carácter, su participación activa en campañas electorales y su constante presencia en la vida pública, Bernadette Chirac destacó tanto por su labor institucional como por mantener un perfil propio dentro del entorno de los Chirac, consolidándose como una figura emblemática de la política y la sociedad francesa del siglo XX y principios del XXI.

Formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y especializada en arqueología, Bernadette Chirac inició su actividad política en 1971 como concejala municipal de Sarran, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al parlamento departamental de ese departamento.

Presidió también varias instituciones, entre ellas la Fundación de Hospitales de París desde 1994, y ejerció como primera dama de Francia durante doce años, desde el 17 de mayo de 1995 hasta el 16 de mayo de 2007. EFE

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