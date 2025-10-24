Fallece con 99 años el último combatiente superviviente del Levantamiento de Varsovia

Cracovia (Polonia), 24 oct (EFE) – Michael Smuss, el último combatiente superviviente del Levantamiento del Gueto de Varsovia, considerado el mayor acto de resistencia judía en la Segunda Guerra Mundial, ha muerto a la edad de 99 años en Israel.

La embajada de Polonia en Israel comunicó este viernes el fallecimiento de Smuss, ocurrido el jueves por la noche, y le rindió homenaje con un mensaje de pésame en internet.

Nacido en 1926 en Danzig (hoy Gdańsk, en el norte de Polonia), Smuss y su familia huyeron a Łódź, en el centro del país centroeuropeo, en 1938, y posteriormente él y su padre fueron enviados al recién establecido Gueto de Varsovia tras la invasión alemana de 1939.

En 1943, cuando los alemanes comenzaron la deportación masiva de los habitantes a las cámaras de gas del campo de exterminio de Treblinka, Smuss, aún adolescente, comenzó a colaborar con la resistencia como correo y contrabandista de armas.

En las entrevistas que concedió a lo largo de su vida, Smuss describió cómo utilizaba los trabajos que le asignaban los alemanes para obtener suministros para la resistencia y cómo, por ejemplo, «para limpiar la sangre de los cascos (de los soldados) necesitaba un cierto disolvente que también era bueno para hacer cócteles Molotov».

«Pedía tanto disolvente como podía conseguir para usarlo en bombas incendiarias que colocábamos en tejados por todo el gueto», relató en una ocasión al diario Times of Israel.

Tras los 29 días de lucha con los partisanos de Varsovia, Smuss y su padre fueron detenidos por los alemanes.

Escapó por poco de la deportación a Treblinka y fue retenido como trabajador forzado en varios campos antes de ser liberado por las tropas estadounidenses en 1945, tras lo cual pudo reunirse con su madre y su hermana, para mudarse todos juntos en 1950 a Estados Unidos, y más tarde a Israel, en 1979.

Fue allí donde comenzó a contar su historia a través del arte, como artista autodidacta, y vio su obra expuesta en varios países, actividad que compaginó con conferencias.

El pasado mes de septiembre Alemania le otorgó la Cruz Federal del Mérito.

El Levantamiento del Gueto de Varsovia, que comenzó el 19 de abril de 1943, está considerado como la mayor acción de resistencia judía durante la guerra.

Fue provocado por la decisión alemana de liquidar el gueto de la capital polaca para iniciar la deportación sistemática de la población a campos de exterminio.

Si bien la insurrección detuvo temporalmente las deportaciones, fue brutalmente reprimida por las fuerzas alemanas al cabo de 29 días, con el resultado de 16.000 insurgentes y más de 150.000 civiles muertos, así como la destrucción del 85 % de Varsovia. EFE

