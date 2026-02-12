Fallece el batería de The Pogues, Andrew Ranken, a los 72 años

2 minutos

Dublín, 12 feb (EFE).- El batería de The Pogues, Andrew Ranken, ha fallecido a los 72 años de edad, según informó este jueves la banda de folk-punk angloirlandesa en un sus redes sociales.

Sus compañeros lamentaron en un comunicado la pérdida del «corazón de The Pogues», en referencia a uno de los primeros miembros del grupo, fundado en 1982 en Londres por Spider Stacy, Jem Finer y su carismático líder Shane MacGowan, fallecido en Dublín en 2023.

«Andrew, gracias por todo, por tu amistad, tu ingenio y tu generosidad de espíritu. Y, por supuesto, por la música. Siempre serás un verdadero amigo y hermano», señaló la banda en la nota.

Ranken, nacido en la capital británica, se unió a The Pogues en 1983 y se afianzó en la formación clásica del grupo para crear álbumes tan aclamados como ‘Red Roses for Me’ (1984), ‘Rum Sodomy & the Lash’ (1985) y ‘If I Should Fall from Grace with God’ (1988).

Su nombre aparece en los créditos de todos los discos del grupo y también se le atribuye la autoría del título ‘Rum Sodomy & the Lash’, del que más tarde dijo que «parecía resumir la vida en nuestra banda».

Apodado ‘The Clobberer’ (el golpeador), el músico, además de la batería, también contribuyó al estilo único de The Pogues con diferentes percusiones, la armónica y coros, así como vocalista en Worms, el último tema de ‘If I Should Fall from Grace with God’.

La banda se separó en 1996 debido a los problemas de McGowan con el alcohol y las drogas, pero regresó a los escenarios en 2001 con Ranken de nuevo a la batería, en un periodo que se prolongó hasta su segunda disolución en 2014.

Tras la muerte de su líder en 2023, The Pogues ha seguido actuando con Stacy, Finer, y el acordeonista James Fearnley en conciertos en los que han mezclado temas históricos con la interpretación completa de ‘Red Roses for Me’ y ‘Rum Sodomy & the Lash’.

Siobhán MacGowan, hermana de Shane, recordó hoy que Ranken fue una parte «muy importante de la historia» de The Pogues y le describió como «un hermano» y un batería «increíblemente talentoso y único». EFE

ja/vg/cg