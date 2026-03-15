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Fallece el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra en un accidente de tránsito

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Lima, 15 mar (EFE).- El candidato presidencial peruano Napoléon Becerra, quien era uno de los 36 aspirantes a la jefatura de Estado en los comicios generales de abril próximo en Perú, falleció en un accidente de tránsito cuando se dirigía a cumplir una actividad proselitista en el sur del país, informaron este domingo fuentes de su partido y medios oficiales.

Becerra, quien lideraba al izquierdista Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), sufrió el accidente en la autopista Vía de los Libertadores, en la región de Huancavelica, cuando viajaba hacia la vecina región de Ayacucho, declaró a la emisora RPP la candidata a diputada por Lima por su agrupación Emely Silva.

«Hemos sido informados hace unos minutos del accidente por compañeros que se encuentran en la zona y que viajaban con él. Nos han notificado que nuestro presidente (Napoleón Becerra) ha fallecido», señaló Silva. EFE

dub/nvm

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