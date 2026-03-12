Fallece el escritor y periodista portugués Mário Zambujal a los 90 años

Lisboa, 12 mar (EFE).- El escritor de ficción y periodista portugués Mário Zambujal ha fallecido a los 90 años, informó este jueves a EFE una fuente de la editorial Clube de Autor, que publica sus libros.

Nacido en 1936 en la localidad lusa de Moura, próxima a la frontera con la provincia española de Badajoz, se estrenó en la literatura en 1980 con el libro ‘Crónica dos Bons Malandros’ (que en español significa Crónica de los buenos bribones), un relato sobre un robo en Lisboa que fue traducido al catalán (‘Crónica dels bons trinxeraires’) y adaptado en Portugal a una película y una serie de televisión.

Deja una amplia obra en su país, que incluye títulos como ‘Histórias do Fim da Rua’, ‘Cafuné’, ‘Serpentina’, ‘Então, Boa Noite’ y ‘Pirueta’.

Su último libro, titulado ‘O último a sair’, fue publicado en noviembre de 2025.

Zambujal inició su carrera como periodista profesional en 1961 en el medio deportivo A Bola, pasando posteriormente por los medios Diário de Lisboa, Record, O Século, Mundo Desportivo y Diário de Notícias, entre otros, así como por el canal televisivo estatal luso RTP y emisoras de radio.

Fue presidente de la dirección del Club de Periodistas de Portugal entre 2007 y 2021 y en 2016 recibió la medalla del Mérito Cultural del Ayuntamiento de Lisboa. EFE

