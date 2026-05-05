Fallece el legendario baloncestista puertorriqueño José ‘Piculín’ Ortiz

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San Juan, 5 may (EFE).- El legendario baloncestista puertorriqueño José ‘Piculín’ Ortiz, miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Internacional, falleció en la madrugada de este martes a sus 62 años tras una ardua batalla contra el cáncer colorrectal, confirmaron fuentes deportivas.

Ortiz, quien compitió en cuatro Juegos Olímpicos (Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004) y jugó tanto en la NBA como en la Liga española, falleció a las 04.03 GMT de hoy.

Según informó en un comunicado la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el legendario pívot se encontraba recluido en el Hospital Ashford, en San Juan, desde el 1 de mayo, y se mantuvo acompañado en todo momento por su esposa, Sylvia Ríos, así como por su hija, Neira, familiares y allegados.

El de Albonito (Puerto Rico, 1963) llegó a competir en la Liga de baloncesto más importante del mundo, la NBA, después que los Utah Jazz lo eligieran con el número 15 en el ‘draft’ de 1987. La franquicia lo tuvo en sus filas durante dos temporadas, la de 1988-1989 y 1989-1990.

‘Piculín’ Ortiz fue un destacado jugador en la Liga ACB, en la que vistió la camiseta del CAI Zaragoza, antes de ir a la NBA, y a su regreso, jugó en el Real Madrid, el Barcelona, el Festina Andorra y el Unicaja Málaga. Con el conjunto azulgrana, ganó la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa.

Además, jugó en los griegos Gymastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, equipo con el que ganó la Copa Korac.

En 1997 fue fichado por el Guaqueríes venezolano. EFE

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