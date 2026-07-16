Fallece el músico Mario Cepeda Brenes, conocido como ‘la voz de la bomba’ de Puerto Rico

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San Juan 16 jul (EFE).- El músico y compositor Mario Cepeda Brenes, conocido como ‘la voz de la bomba puertorriqueña’ y el padre de Mario y Rafael Cepeda, uno de los bailadores de bomba más famosos tras colaborar con Rauw Alejandro y Bad Bunny, falleció este jueves a los 73 años, según informaron sus familiares en las redes sociales.

«Con profundo pesar, la familia Cepeda y Febres informa el fallecimiento de nuestro amado padre, Mario Cepeda. Hoy su voz se eleva al cielo para seguir cantando bomba, mientras el sonido de sus maracas y el eco de su legado permanecerán vivos en cada barril, en cada canto y en el corazón de nuestro pueblo», lamentó la familia.

Mario Cepeda, hijo de Rafael Cepeda y Caridad Brenes, nació en el seno de una de las familias más relevantes para el género musical de la bomba puertorriqueña, los Cepeda se encargaron de conservar y difundir el legado cultural de la bomba del área de San Mateo de Cangrejos.

Fue un destacado bombero ya que además de resaltar como cantaor, desarrolló su talento musical como compositor, tocador, bailador e instructor de bomba.

«Dedicó su vida a nuestra cultura, dejando una huella imborrable en la bomba puertorriqueña y en todos los que tuvieron el privilegio de conocerlo. Su legado vivirá por generaciones», mencionaron sus seres queridos.

Asimismo, Mario Cepeda fue un artesano de instrumentos de bomba y se especializó en la confección de maracas.

«Agradecemos de todo corazón las oraciones, las muestras de cariño y el apoyo brindado a nuestra familia durante este difícil momento», concluyó la familia.

La comunidad de la bomba se encuentra de luto por la pérdida de Cepeda y las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame y apoyo a sus familiares y amigos.

«Hasta siempre maestro. Vuela alto leyenda», comentó Amauro M. Febres, líder de la agrupación ‘Labombava’.

Del mismo modo, la escuela Rafael Cepeda lamentó el fallecimiento de Mario, hermano de Modesto Cepeda, fundador del centro educativo.

«Nos unimos al dolor de toda la familia Cepeda en este momento tan difícil y elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza, paz y consuelo ante esta irreparable pérdida», subrayó la institución educativa.

Rafael Cepeda, hijo, es un distinguido bailador de bomba que ha compartido escenario con grandes artistas puertorriqueños como Bad Bunny en su residencia en el Coliseo de Puerto Rico y en los Latin Grammy con Rauw Alejandro.

El género musical de la bomba, surgió entre los esclavos africanos de Puerto Rico, es un sincretismo entre la cultura española, africana y taína, con un auge de adeptos después de que artistas como Rauw Alejandro y Bad Bunny incluyeran algunos de sus ritmos en sus últimas producciones.

La bomba está compuesta por los pasos básicos que toca el tambor buleador o seguidor, junto con el sonido del instrumento cuá (golpeo de la madera del tambor con palos) y la maraca, y la improvisación del tambor primo que sigue los más de 21 ritmos, entre ellos sicá, holandé y yubá, que le marca el bailador. EFE

ea/gad