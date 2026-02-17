Fallece el reverendo Jesse Jackson, dos veces candidato presidencial en EE.UU.

Redacción Internacional, 17 feb (EFE).- El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial, falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

«Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo», escribió la familia de Jackson en un comunicado publicado en el perfil del reverendo en Instagram.

«Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida. Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió», agrega la nota. EFE

