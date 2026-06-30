Fallece Gustavo Gallón, embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra y defensor de DD.HH.

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Bogotá, 30 jun (EFE).- El embajador de Colombia ante la ONU en Ginebra, Gustavo Gallón, quien era reconocido por su trabajo como defensor de derechos humanos, falleció este martes a los 74 años en Suiza tras haber sido hospitalizado el fin de semana de urgencia, confirmaron fuentes oficiales.

«Ha muerto Gustavo Gallón, héroe de la defensa de los derechos humanos de Colombia. Lo conocí luchando y su inteligencia se puso a la orden de las comunidades masacradas y perseguidas», expresó el presidente colombiano, Gustavo Petro, en la red social X.

El embajador Gallón fundó la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), una ONG que trabaja en temas de derechos humanos y derecho y por esta razón fue perseguido por las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, policía secreta).

«Cuando llegué al gobierno, lo nombré como embajador de Colombia ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza (…) Hoy de acuerdo a las normas suizas fue desconectado y será velado en la casa de San Carlos dónde espero reciba el homenaje que se merece del pueblo colombiano», agregó Petro.

Gallón era abogado de la Universidad Externado de Colombia y, además de fundar la CCJ en 1988, trabajó como experto independiente nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Haití, entre agosto de 2013 y abril de 2017.

Igualmente fue Representante Especial de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Guinea Ecuatorial entre 1999 y 2002; conjuez de la Corte Constitucional colombiana en 1993 y 2009, y docente de las universidades colombianas de los Andes, Javeriana, Nacional y Externado.

Por su parte, la canciller colombiana, Yolanda Villavicencio, lamentó la muerte de Galón, quien «impulsó la apertura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y como Embajador promovió la elección de Colombia por primera vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas». EFE

jga/jgb