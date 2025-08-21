Fallece James Dobson, una de las figuras del protestantismo evangélico estadounidense

The Swiss voice in the world since 1935

Washington, 21 ago (EFE).- James Dobson, psicólogo y popular locutor radiofónico considerado una de las principales figuras mediáticas del protestantismo evangélico en Estados Unidos, falleció este jueves a los 89 años.

Dobson, conocido por estar en contra del aborto, los derechos para la comunidad LGTBIQ o la pornografía, fundó a finales de los setenta una organización llamada Focus on the Family (Foco en la familia) que agrupaba iglesias evangélicas de todo el país y que le permitió crear una plataforma para tratar de influenciar políticas estatales y del Gobierno estadounidense con su ideario ultraconservador.

Considerado una de las grandes voces del conservadurismo religioso estadounidense y destacado promotor de la llamada «guerra cultural» contra los valores laicos y liberales, Dobson llegó a asesorar a los presidentes republicanos Ronald Reagan, George Bush, George W. Bush y Donald Trump, además de al demócrata Bill Clinton.

En 2010 dejó la presidencia de Focus on the Family y pasó a dirigir una fundación más pequeña con su nombre y a presentar un programa radiofónico centrado en la familia tradicional que se emitía en más de mil emisoras en todo el país.

Nacido en Shreveport, en el estado de Luisiana, en 1936, y autor de decenas de libros, trató de combatir las iniciativas para prohibir las terapias de conversión para personas LGTBIQ e intentó promover el creacionismo y los roles de género descritos en la Biblia.

Dobson, que abogaba también por la abstinencia sexual antes del matrimonio o los castigos corporales para fomentar que los menores obedecieran ciegamente a adultos y progenitores, llegó incluso a coquetear con la posibilidad de presentarse a las elecciones presidenciales estadounidenses de 2000. EFE

