Fallece José ‘Tito’ de la Viña, ícono y referente del periodismo deportivo en Bolivia

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La Paz, 18 jul (EFE).- El boliviano José Vila de la Viña, conocido como ‘Tito’ de la Viña y considerado un referente del periodismo deportivo en Bolivia, falleció a sus 94 años, lamentaron este sábado informadores de esa área y los principales clubes del país.

El programa Deporte Total, uno de los de más trayectoria en Bolivia, fue el primero en lamentar en sus redes sociales el fallecimiento de De la Viña, «referente del periodismo deportivo boliviano, maestro de generaciones y entrañable compañero de esta casa».

El programa destacó el «profesionalismo, pasión por el deporte, calidad humana y compromiso con la verdad informativa» de De la Viña que «dejaron una huella imborrable».

«Se nos fue Tito de la Viña, el relator y comentarista del fútbol de los años 60 del siglo pasado, voz inconfundible en las emisiones radiales», escribió en X el expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005).

Mesa destacó que De la Viña «fue referente de Presencia Deportiva y en sus últimos años, autor de media docena de libros sobre fútbol y deportes, que enriquecen la bibliografía especializada en el país».

«Mis respetos por Tito, mis condolencias a los suyos», agregó el también historiador y periodista.

El Bolívar y The Strongest, rivales tradicionales y dos de los principales clubes bolivianos, también lamentaron por separado la muerte del informador, a quien recordaron como un «referente histórico del periodismo deportivo» del país.

El presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Bolivia, Fernando Nürnberg, recordó a De la Viña como un «periodista de estirpe, de historia y de inmensa trayectoria, cuya vida estuvo dedicada a engrandecer la profesión y a contribuir al desarrollo del deporte desde el análisis, la reflexión y el compromiso con la verdad».

En una publicación en Facebook, Nürnberg mencionó que hace trece años, ese gremio entregó al informador «el Premio Abelardo Raidi, el máximo reconocimiento» que entrega el círculo «como homenaje a una vida ejemplar» que estuvo dedicada a «orientar, formar y enriquecer el periodismo deportivo con sus opiniones, sugerencias y valiosos criterios».

«Su legado permanecerá en las nuevas generaciones de periodistas que encontraron en Tito de la Viña un referente de ética, profesionalismo y pasión por el deporte», agregó.

Apodado ‘Tito’, José Vila de la Viña nació en La Paz el 5 de diciembre de 1931 y, aunque estudió para ser bioquímico farmacéutico, construyó su legado en el periodismo deportivo con una trayectoria de más de seis décadas, tanto en radio como en prensa escrita.

En 2008, la Asociación de Periodistas de La Paz le distinguió con el Premio Nacional de Periodismo por «su práctica ética del periodismo deportivo» y resaltó su aporte a la formación de informadores en esa área, además del «reconocimiento» logrado por De la Viña «a nivel nacional e internacional en el ámbito deportivo».

Esta distinción es la más importante de Bolivia en el gremio de los comunicadores y De la Viña es, hasta el momento, el único periodista deportivo que la recibió. EFE

gb/jrh