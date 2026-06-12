Fallece la princesa «Bha», primogénita del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad

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Bangkok, 12 jun (EFE).- La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como «Bha», ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa.

La princesa tailandesa falleció en la tarde del jueves en el Hospital Chulalongkorn, donde permaneció ingresada desde más de tres años, a raíz de un «deterioro progresivo en su salud debido a una infección abdominal», apunta el comunicado oficial.

El 14 de diciembre de 2022, la princesa perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a 250 kilómetros al noreste de Bangkok, y fue ingresada de urgencia en el hospital capitalino.

Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la «inflamación del corazón» y una «alteración grave del ritmo cardíaco». EFE

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