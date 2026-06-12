Fallece la princesa «Bha», primogénita del rey de Tailandia, tras una larga enfermedad

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Bangkok, 12 jun (EFE).- La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como «Bha», ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa.

La princesa tailandesa falleció en la tarde del jueves en el Hospital Chulalongkorn, donde permaneció ingresada desde más de tres años, a raíz de un «deterioro progresivo en su salud debido a una infección abdominal», apunta el comunicado oficial.

«El Rey ha emitido un decreto en el que instruye a la Casa Real para que organice el funeral con los más altos honores», apunta el escrito que señala que los restos mortales de la princesa serán trasladados al Gran Palacio de Bangkok.

El 14 de diciembre de 2022, la princesa perdió el conocimiento mientras entrenaba a sus perros para una competición en la ciudad de Nakhon Ratchasima, a 250 kilómetros al noreste de Bangkok, y fue ingresada de urgencia en el hospital capitalino.

Según la explicación oficial, la princesa perdió el conocimiento afectada por una bacteria micoplasma que provocó la «inflamación del corazón» y una «alteración grave del ritmo cardíaco».

El pasado mayo, tras 41 meses hospitalizada, la Casa Real informó que la princesa era tratada por «una grave infección» causada «por la inflamación del intestino grueso» detectada en abril que presenta «hipotensión, arritmia y coagulación sanguínea», en el séptimo informe médico emitido desde su ingreso en el hospital.

«A pesar de la atención minuciosa y constante del equipo médico, su estado empeoró progresivamente hasta el jueves 11 de junio, a las 19:48 (12:48 GMT), cuando falleció», precisa el comunicado.

Bajrakitiyabha, también conocida como Patty, nació el 7 de diciembre de 1978 y fue la única hija del primer matrimonio de Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, prima hermana del actual monarca y de quien se divorció en 1991.

Tras la ascensión al trono de su padre en 2016, Bajrakitiyabha tomó un papel más prominente en las ceremonias y actos de la Casa Real y en representación del país, lo que se interpretó como un guiño ante la posibilidad de ser nombrada heredera de la Corona.

Doctora en derecho por la Universidad estadounidense de Chicago y licenciada en relaciones internacionales, la princesa, amante de la hípica, también se formó en algunos de las escuelas más elitistas de su país y en Inglaterra.

Además de la abogacía, también fue embajadora de Tailandia en Austria -entre 2012 y 2014- y ejerció varios cargos de representación del país en Naciones Unidas, entre otros en el organismo de la ONU para la Mujer y, más recientemente, en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Soltera y sin hijos, Bajrakitiyabha se diferenciaba de su progenitor por su discreta vida. EFE

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