Fallece la princesa Bah de Tailandia después de tres años internada en un hospital

afp_tickers

3 minutos

La princesa Bajrakitiyabha Mahidol, hija mayor del rey de Tailandia, falleció a los 47 años, anunció este viernes el Palacio Real, más de tres años después de que fuera hospitalizada tras sufrir una enfermedad repentina.

La princesa Bha, como era conocida en su país, padecía una infección abdominal y «su estado siguió empeorando» hasta que «falleció en paz» el jueves por la noche, indicó la Oficina de la Casa Real en un comunicado.

Su cuerpo será velado en el Gran Palacio de Bangkok y su funeral se celebrará «con los más altos honores según la tradición real», añadió.

Bajrakitiyabha, la única hija del primer matrimonio del rey Vajiralongkorn con la princesa Soamsawali, estuvo en coma en el hospital desde que sufrió un grave problema cardíaco en una sesión de entrenamiento con perros del ejército en diciembre de 2022.

El Palacio Real había informado en agosto de 2025 que padecía una grave infección sanguínea y dependía de aparatos médicos para mantener sus funciones pulmonares y renales, así como de medicación.

En mayo, la casa real indicó que su estado de salud se había «deteriorado» gravemente y que su infección se había vuelto «incontrolable».

– Fiscal y diplomática –

Fiscal y diplomática de formación, Bajrakitiyabha se educó en Reino Unido, Tailandia y Estados Unidos, obtuvo una licenciatura en Derecho de la Universidad de Cornell y ocupó el cargo de embajadora de Tailandia en Austria.

Durante una visita en 2012 a esa institución educativa estadounidense, la princesa habló de su trayectoria profesional ante los estudiantes.

«Ahora me pregunto, ¿qué soy exactamente? ¿Una fiscal? ¿Una abogada penalista? ¿Una diplomática? La respuesta es todo eso a la vez. Yo digo que soy un híbrido», dijo, según el diario universitario Cornell Chronicle.

También ocupó varios cargos en Naciones Unidas y se convirtió en defensora de los derechos de las mujeres, incluida la mejora de las condiciones de las presas en sus lugares de reclusión.

Como princesa, Bajrakitiyabha desempeñaba un importante papel ceremonial en la sociedad tailandesa, donde la familia real ocupa un lugar central en la jerarquía institucional y simbólica del país asiático.

Se la consideraba cercana a su padre y fue nombrada para un cargo de alto rango en el comando de guardias personales del monarca un año antes de su hospitalización.

Cuando cayó enferma, se colocaron libros en todo el país para que los tailandeses pudieran escribir mensajes de buenos deseos para la princesa.

El rey, de 73 años, que tiene siete hijos de cuatro matrimonios, no ha anunciado a su heredero designado, aunque las reglas de sucesión favorecen a los hombres.

Existen reglas estrictas que rigen lo que se puede y no se puede decir sobre la familia real tailandesa, la cual está protegida de las críticas por las leyes de lesa majestad, que contemplan penas de prisión de hasta 15 años por cada cargo.

tak/slb/jm/arm/mvl/nn/jm