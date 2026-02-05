Fallece LaMonte McLemore, fundador de The 5th Dimension y ganador de seis Grammy

Redacción Internacional, 5 feb (EFE).- LaMonte McLemore, miembro fundador de The 5th Dimension, fotógrafo y autor de éxitos como «Up, Up and Away», «Aquarius/Let the Sunshine In» o «Wedding Bell Blues», ha fallecido en su casa de Las Vegas a los 90 años.

McLemore falleció el martes por causas naturales, anunció su publicista. El artista, ganador de seis premios Grammy, había sufrido un derrame cerebral hace varios años, según informó The Hollywood Reporter (THR).

Con The 5th Dimension, junto a Florence LaRue, Ron Townson y el matrimonio Billy Davis Jr. y Marilyn McCoo, McLemore contribuyó a aportar un sonido refinado y multifacético al pop y soul estadounidense de finales de los 60 y principios de los 70, recuerda THR.

El grupo ganó el Grammy a la grabación del año en dos ocasiones: por «Up, Up and Away» en 1968 y por «Aquarius/Let the Sunshine In (The Flesh Failures)» en 1970. Esta última encabezó la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas en la primavera de 1969, convirtiéndose en una de las grabaciones emblemáticas de su generación.

Otros éxitos del grupo incluyen otro número 1, «Wedding Bell Blues», «Stoned Soul Picnic» de Laura Nyro, «Go Where You Wanna Go», «One Less Bell to Answer» y «(Last Night) I Didn’t Get to Sleep at All».

A lo largo de su trayectoria, crearon siete álbumes de Oro y seis sencillos con certificación de Platino, señala THR.

McLemore era conocido por la calidez de su bajo y su presencia relajada, que ayudaban a consolidar las armonías sofisticadas del grupo y su sensibilidad pop moderna.

Nacido el 17 de septiembre de 1935 en San Luis (Misuri), donde Davis era amigo de la infancia, Herman Lamonte McLemore se alistó en la Marina de los Estados Unidos, donde se formó y trabajó como fotógrafo aéreo.

Posteriormente, se dedicó al béisbol profesional como lanzador en las ligas menores de los Dodgers de Los Ángeles antes de establecerse en el sur de California y dedicarse a la música y la fotografía.

A finales de 1965 McLemore cofundó The Versatiles, que un año después se convertirían en The 5th Dimension. EFE

