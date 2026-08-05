Fallece Malek Twal, el embajador de la Liga Árabe en España, a los 65 años

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El Cairo, 5 ago (EFE).- El jefe de la misión de la Liga Árabe en España, el diplomático jordano Malek Twal, ha fallecido a los 65 años de edad tras cerca de cinco años en el puesto, en los que actuó para estrechar los lazos de ese organismo, de 22 miembros, con el Gobierno español y varias instituciones, como Casa Árabe.

El fallecimiento de Twal, un diplomático de carrera que pertenece a una familia cristiana de Mádaba, en el centro-oeste de Jordania, fue anunciado por el Ministerio de Exteriores jordano en un comunicado en el que recordó que «falleció tras una vida dedicada al servicio de Jordania y su liderazgo hachemita».

La Liga Árabe lamentó este miércoles, por su parte, el fallecimiento de Twal, y afirmó que «había dedicado una vida al servicio de la Liga en España, tras sus años de servicio en el Ministerio de Exteriores de Jordania».

Twal, nacido en 1961 y doctor en Filosofía, Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Sorbona (París), ocupó varios puestos de responsabilidad en el Ministerio de Exteriores del reino hachemita.

También asumió la jefatura de las misiones diplomáticas jordanas en Brasil, Alemania, Francia, Italia, Austria, Bélgica y embajador no residente en Colombia.

Fue nombrado embajador de la Liga Árabe en España en 2021, durante el mandato del exsecretario general del organismo panárabe, Ahmed Abulgueit, que abandonó el cargo el pasado 1 de julio, y desde entonces actuó para estrechar las relaciones la organización con España y con instituciones como Casa Árabe. EFE

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