The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

Este contenido fue publicado en
1 minuto

San Juan, 6 dic (EFE).- El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales.

«Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR'», expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook. EFE

jm/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR