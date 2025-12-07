Fallece Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa El Gran Combo de Puerto Rico

San Juan, 6 dic (EFE).- El legendario músico puertorriqueño Rafael Ithier, uno de los fundadores de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció este sábado a sus 99 años por complicaciones de salud, confirman varios artistas en sus redes sociales.

«Hoy el universo salsero pierde uno de sus pilares más importantes en la historia del género ‘Don Rafael Ithier’ no solamente el fundador, director, arreglista y pianista de la orquesta de Salsa más importante del mundo ‘EL GRAN COMBO DE PR'», expresó el salsero Víctor Manuelle en su página de Facebook. EFE

