Fallece Song Ping, veterano dirigente del Partido Comunista Chino, a los 109 años

1 minuto

Pekín, 5 mar (EFE).- El veterano dirigente chino Song Ping, antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China (PCCh), máximo escalafón de poder de la formación, falleció este miércoles en Pekín a los 109 años, informó la agencia oficial Xinhua.

El obituario publicado por ese medio lo describe como un «excelente miembro del Partido Comunista de China», un «combatiente comunista leal y probado durante mucho tiempo» y un «destacado revolucionario proletario y dirigente sobresaliente del Partido y del Estado».

Según Xinhua, Song murió en la tarde del miércoles en Pekín debido a una enfermedad, sin dar más detalles al respecto.

Nacido en 1917, Song perteneció a la llamada segunda generación de liderazgo del PCCh, vinculada al periodo de reformas impulsado por Deng Xiaoping tras la muerte de Mao Zedong.

A lo largo de su carrera ocupó diversos cargos en el aparato del partido y del Estado.

Entre 1989, poco después de las protestas y la represión de la plaza de Tiananmen, y 1992, formó parte del Comité Permanente del Politburó, el órgano que concentra el poder del partido gobernante en China.

Song siguió siendo una figura simbólica dentro del partido incluso a una edad muy avanzada.

Durante el XX Congreso del PCCh, celebrado en 2022, acudió a algunas de las sesiones pese a tener más de un siglo de vida, una presencia que llamó la atención de numerosos internautas chinos. EFE

