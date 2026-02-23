Fallecen 15 personas, entre ellas 7 menores, en accidente de helicóptero militar de Perú

1 minuto

Lima, 23 feb (EFE).- Patrullas de las fuerzas especiales del Ejército de Perú encontraron este lunes el helicóptero de la Fuerza Aérea que desapareció el domingo en el sur del país y confirmaron que este sufrió un accidente en el que fallecieron las 15 personas que iban a bordo, entre las cuales había siete menores de edad.

Los restos de la aeronave, un Mi-17 de fabricación rusa, fueron encontrados en las proximidades de la localidad de Chala Viejo, en la sureña región de Arequipa, donde aparentemente se estrelló el domingo alrededor de las 16:30 hora local (21:30 GMT), momento en el que los controladores aéreos perdieron contacto con su tripulación.

En el helicóptero, que se desplazaba desde la ciudad de Pisco a Chala para cumplir con labores de búsqueda y rescate de personas afectadas por las inundaciones que afectan a la región de Arequipa, viajaban cuatro tripulantes y once pasajeros, según detalló la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en un comunicado. EFE

