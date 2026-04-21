Falsificaciones y negligencia, el origen del mayor envenenamiento por un jarabe en Panamá

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Ciudad de Panamá, 21 abr (EFE).- Tras dos décadas de denuncias, la Justicia de Panamá emitió esta semana los primeros fallos de reparación a las víctimas del envenenamiento masivo con dietilenglicol, una sustancia industrial que se usó en un jarabe para la tos elaborado por el seguro social que causó centenares de muertes.

Se trata de una de las peores tragedias de su tipo en el mundo y con origen en una cadena de suministros internacional plagada de falsificaciones y negligencia, como determinó un informe de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según datos de las víctimas, se estima que más de 800 personas han muerto y centenares padecen lesiones crónicas por este envenenamiento, que salió a luz en octubre de 2006 después de que entre 2004 y ese año se distribuyera el jarabe que resultó tóxico porque la Caja del Seguro Social (CSS) lo formuló con dietilenglicol, un refrigerante de uso industrial.

El Supremo panameño informó el lunes que ordenó el pago de una indemnización por daños morales a tres víctimas y la presentación de disculpas públicas del Seguro Social.

La máxima corte tramita en total 472 demandas de indemnización en contra del Estado por este caso, por el que una docena de exfuncionarios de Seguro Social y empresarios fueron procesados y cinco finalmente sentenciados a entre 1 y 5 años de prisión.

Falsificación y negligencia local e internacional

Un documento presentado en julio de 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC, por sus siglas en inglés) y la OMS concluyó que el envenenamiento tuvo su origen en una cadena internacional de suministros y un fabricante local marcados por falsificaciones, negligencia y ausencia de controles.

El informe global ‘Medicamentos contaminados e integridad de la cadena de suministro de excipientes farmacéuticos’ precisó que se elaboraron 260.000 botellas del jarabe y se distribuyeron más de 60.000 sin los controles necesarios.

Pruebas posteriores revelaron que el jarabe contenía niveles de dietilenglicol 80 veces superior al nivel permitido y una concentración de glicerina 220 veces por encima del límite legal.

De acuerdo con el informe, a lo largo del tránsito de la sustancia por la cadena internacional de suministros hubo alteraciones en los datos de los proveedores, tanto de China como una empresa intermediaria española, que no fueron finalmente procesados.

El reporte citó que se informó de 291 fallecidos y 111 personas que sobrevivieron tras ingerir el producto, aunque se sospecha que las cifras reales son mayores. EFE

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