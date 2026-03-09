Falta de autoridades y dirección clara en Gobierno de Honduras, según Universidad local

4 minutos

Tegucigalpa, 9 mar (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) cuestionó este lunes la «ausencia de autoridades formales» en sectores estratégicos y la falta de dirección clara en la conducción del Estado, al cumplirse 40 días de la gestión del presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura.

«Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la ausencia de autoridades formales en áreas estratégicas del Estado, situación que no solo debilita la conducción administrativa, sino que también proyecta una imagen de improvisación que resulta incompatible con la gravedad de los desafíos nacionales», subrayó la principal universidad pública del país en un comunicado.

La institución tildó de «alarmante» e «incomprensible» que, en un contexto en el que país enfrenta una «profunda crisis sanitaria» con hospitales desbordados y una creciente demanda de servicios médicos, no exista una «conducción firme» que articule una política sanitaria integral para un sistema que requiere decisiones «urgentes, planificación estratégica y liderazgo técnico que brinde certeza y respuestas rápidas a la ciudadanía».

Denunció también la «crisis estructural» del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde las largas esperas, el desabastecimiento de medicamentos y la precariedad de la atención siguen siendo una «realidad cotidiana» de los afiliados, sin que se observen «medidas estructurales» encaminadas a una reforma del sistema y a recuperar la confianza ciudadana.

La Unah expresó su «inquietud» por la configuración de un «cogobierno» con distintas fuerzas políticas y advirtió de que la administración pública «no puede convertirse en un botín político».

«Cuando las instituciones son capturadas por intereses particulares, se debilita la función del Estado y se traiciona la confianza de la ciudadanía», enfatizó, y recordó que la gobernabilidad democrática se construye con gestión pública orientada a resultados, políticas claras y funcionarios con responsabilidad, no con «distribución de cuotas de poder».

Precisó que de los viajes del presidente, tras asumir el poder el pasado 27 de enero, a Estados Unidos hasta ahora «no se perciben resultados concretos», dado que las deportaciones continúan, las presiones sobre las remesas familiares persisten y miles de hondureños siguen con «incertidumbre» sobre su situación migratoria.

«La política exterior debe traducirse en beneficios tangibles para los ciudadanos. La diplomacia no puede quedarse en gestos protocolarios; debe producir acuerdos, soluciones y oportunidades para el país», afirmó.

Asumir liderazgo con «mayor firmeza»

En el ámbito educativo, la Unah criticó la ausencia de una «política pública claramente definida» pese a que Honduras enfrenta uno de los «mayores retrasos educativos» de la región.

Añadió que la pobreza, la desigualdad y las interrupciones en los procesos educativos «han profundizado las brechas de aprendizaje» y reclamó «una visión clara» para el futuro educativo.

El análisis calificó las obras de bacheo de carreteras como «soluciones superficiales» de corto plazo y defendió la necesidad de una política nacional de infraestructura basada en planificación técnica, mantenimiento sostenible y transparencia en el uso de los recursos públicos.

La universidad exhortó a Asfura a asumir el liderazgo «con mayor firmeza», porque el país «no puede continuar atrapado en la lógica de las justificaciones permanentes».

«Honduras necesita un mandatario que marque dirección, que ordene su gobierno y que comience a mostrar resultados concretos en la gestión pública», recalcó.

Resaltó que la ciudadanía «ya no espera discursos, sino soluciones», y urgió a conformar «un gabinete capaz, con visión técnica, con vocación de servicio y con determinación de enfrentar los enormes desafíos nacionales».

«Honduras necesita resultados, responsabilidad y visión de futuro. No más excusas ni justificaciones, el país exige soluciones», concluyó. EFE

ac/rao/eav