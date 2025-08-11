Falta de combustible en la frontera sur de México se agudiza por protestas de jubilados

Tapachula (México), 11 ago (EFE).- El desabastecimiento de combustibles en la frontera sur de México por la falta de pagos a proveedores de Petróleos Mexicanos (Pemex) se agudizó este lunes por un bloqueo de jubilados a una terminal de la paraestatal en Puerto Chiapas ante ausencias en sus servicios médicos.

Los manifestantes exigieron atención médica y suministro de medicamentos, mientras en la región se reportan estaciones de gasolina cerradas, racionamiento a 20 litros por vehículo y largas filas, de acuerdo con testimonios recabados en el lugar.

Las personas que protestan, que dicen integrar un grupo de 425 jubilados y representar unas 180 familias, impidieron el acceso de autotanques a la instalación de Pemex y advirtieron que, si no hay respuesta, escalarán a un paro indefinido a partir del jueves.

En paralelo, automovilistas comenzaron compras de pánico ante el aviso de posibles faltantes, mientras algunas gasolineras dejaron de vender y otras restringieron la carga para administrar el inventario disponible.

De acuerdo con los jubilados, el conflicto se origina en la ausencia de servicios médicos y de medicamentos durante siete meses, así como en problemas con el hospital que, aseguran, se arrastran desde hace trece meses.

A ello suman la falta de pago a proveedores de pipas contratadas para el reparto de combustible, lo que, según expusieron, ha reducido el número de unidades en operación y habría provocado el desabastecimiento en municipios colindantes con Guatemala.

Los cierres y racionamientos afectaron a conductores que formaron filas durante horas para abastecerse.

En estaciones de Tapachula y zonas aledañas, usuarios consultados indicaron que se desconoce la duración de la contingencia y que no han recibido información oficial sobre tiempos de normalización del suministro.

Noé Damián Aragón, jubilado de Pemex, denunció que llevan meses sin atención, médica y medicamentos, por lo que únicamente están pidiendo lo que les corresponde de manera pacífica.

“Lo que nosotros pedimos es que la señora presidenta o el director de Pemex nos tomen en cuenta y no nos olviden, porque hemos dejado casi nuestra vida aquí, yo trabajé 37 años con ellos y hasta hoy estamos viendo este tipo de problemas, nosotros estamos pidiendo la reactivación (de los servicios)”, afirmó.

Por su parte, Manuel de Jesús Morales, otro trabajador de Pemex, subrayó que el desabastecimiento no es consecuencia de su protesta, porque inició antes por la ausencia de pagos a prestadores de servicio que tienen los autotanques para su repartición.

El ciudadano Juan Carlos Ruiz relató que, como muchos otros, esperó “casi dos horas y media” para cargar combustible y, aunque dijo desconocer el motivo de las largas filas, pidió a las autoridades atender el problema “porque es bastante fuerte”, mientras las autoridades no les dan respuesta.

Los jubilados extendieron mantas y cartulinas, exigiendo consultas médicas, medicamentos, atención médica al 100 %, en tanto, conductores reportaron que únicamente “cinco unidades” estarían en reparto, por la falta de pagos al proveedor de autotanques en la frontera mexicana compartida con Guatemala.

El pasado 5 de agosto el Gobierno de México anunció la creación de un vehículo financiero exclusivo para Petróleos Mexicanos (Pemex) de hasta 250.000 millones de pesos (más de 13.000 millones de dólares) que será destinado a proyectos estratégicos de la petrolera estatal y pago a proveedores durante 2025.

Este instrumento será respaldado con una garantía del Gobierno Federal y contará con recursos provenientes tanto de la banca de desarrollo como de la banca comercial.

Antes, el Gobierno mexicano también emitió notas precapitalizadas por 12.000 millones de dólares, con el propósito de fortalecer las finanzas de la paraestatal. EFE

