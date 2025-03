Familia de cooperante italiano en Venezuela no tiene información tras 125 días de arresto

Roma, 19 mar (EFE).- La letrada de la familia de Alberto Trentini, cooperante italiano detenido en Venezuela, denunció la completa falta de información sobre su situación mientras este miércoles se cumplen 125 días de su arresto, y aseguró que no se le permite tener visitas de las autoridades consulares italianas en el país latinoamericano.

«Pido que no se baje la guardia ni la atención sobre el caso de Alberto Trentini. Desde hace 125 días no sabemos nada de él, no puede llamar a casa ni ver el embajador o el cónsul», aseguró Alessandra Ballerini, abogada de la familia de este cooperante de Venecia.

Su situación «es un hecho sin precedentes en la historia de los italianos en el extranjero», agregó, según informó prensa local.

Trentini fue detenido el pasado 15 de noviembre por las autoridades venezolanas, sin que por el momento se conozcan las acusaciones en su contra.

Familiares y amigos del cooperante lanzaron este marzo una iniciativa de ayuno de 24 horas y por turnos para exigir su liberación a las autoridades venezolanas. También se inició una petición en la web Change.org para la liberación del cooperante.

A inicios de mes, el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, aseguró que las autoridades seguían trabajando para liberar a Trentini, aunque advirtió de que no se trata de un asunto «fácil».

A su vez, el subsecretario de Estado en la Presidencia del Consejo de Ministros italiano, Alfredo Mantovano, aseguró que Italia mantiene «todos los canales» abiertos para lograr su liberación, pese a que también recalcó que es un caso «complejo y de difícil solución».

Mantovano tampoco facilitó detalles sobre el caso para evitar «riesgos» que compliquen las labores para su liberación.

Pese a que fue arrestado el 15 de noviembre, las autoridades italianas no pudieron confirmar la detención de Trentini hasta enero.

El cooperante trabajaba para la ONG ‘Humanity & Inclusion’ y fue presuntamente detenido en un control, denunciaron sus familiares.

Todo ello sucede en medio de un clima de desavenencias diplomáticas entre Venezuela e Italia, que no reconoce a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones de julio pasado.

En enero, la Cancillería venezolana ordenó a los gobiernos de Italia, Países Bajos y Francia limitar a tres el número de acreditados en ese país en respuesta a su «conducta hostil». EFE

