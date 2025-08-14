Familia de víctima de Southport critica plan del Gobierno de revelar etnia de sospechosos

Londres, 14 ago (EFE).- La familia de Bebe King, una de las tres niñas asesinadas en el acuchillamiento múltiple ocurrido en Southport (noroeste de Inglaterra) en julio de 2024, criticó este jueves el plan del Gobierno británico de revelar la etnia y la nacionalidad de los sospechosos en casos de alto perfil.

Bebe tenía 6 años cuando fue acuchillada hasta la muerte por Axel Rudakubana, un joven de 17 años nacido en Gales, pero que por ser de origen ruandés fue rápidamente señalado en redes sociales como un solicitante de asilo musulmán que había llegado al Reino Unido ilegalmente, lo que despertó una oleada de violencia xenófoba en el país.

El abuelo de Bebe, Michael Weston King, instó este jueves al Gobierno en una entrevista con el diario británico ‘The Guardian’ a reconsiderar sus planes de revelar los detalles étnicos y el estatus migratorio de los sospechosos de delitos graves, alegando que es una información «irrelevante».

«No solo hablo por mí, sino por toda la familia King al afirmar que la etnia de cualquier perpetrador, o incluso su estatus migratorio, es completamente irrelevante. Los problemas de salud mental y la propensión a delinquir ocurren en cualquier etnia, nacionalidad o raza», dijo.

Además, destacó que en el caso de Rudakubana se demostró que las instituciones fallaron a la hora de prevenir su comportamiento, pese a haber sido remitido en tres ocasiones al programa estatal de antiextremismo Prevent por su obsesión con la violencia.

«Espero que el estado de ánimo y la opinión de la nación coincidan con los nuestros y que este plan no siga adelante», señaló.

La ministra británica del Interior, Yvette Cooper, celebró las nuevas directrices policiales publicadas este miércoles, a pesar de las críticas recibidas por organizaciones antirracistas y asociaciones de mujeres.

Weston King dijo que la decisión mostraba una «aparente servidumbre» del Gobierno laborista ante figuras como el partido de derecha populista Reform UK y su líder, Nigel Farage, que, a su juicio, intentaron sacar «rédito político» de su dolor y de la tragedia de Southport con acciones «despreciables».

Rudakubana asesinó a Bebe King el 29 de julio de 2024 junto a Elsie Dot Stancombe, de 7 años, y Alice De Silva Aguiar, de 9, además de herir a una decena de personas más.

El de Southport se convirtió en un caso muy mediático en el Reino Unido y la desinformación sobre el atacante en redes sociales provocó disturbios en mezquitas y hoteles de solicitantes de asilo en diferentes ciudades del país, lo que obligó a la Policía a revelar la identidad y la etnia de Rudakubana pese a ser menor de edad en ese momento.

La oleada de violencia dejó decenas de heridos y más de un millar de personas detenidas, ante lo que Weston King dijo: «Nos alegró ver que los alborotadores, junto con aquellos que difundieron mentiras y odio en línea, recibieron sentencias de prisión». EFE

