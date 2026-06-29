Familia del futbolista argentino Lucas Trejo hallada muerta tras los seísmos en Venezuela

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Buenos Aires, 29 jun (EFE).- La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron hallados muertos en el estado venezolano de La Guaira, el más afectado por los terremotos del pasado miércoles, según informó el club Sport Marítimo La Guaira, donde trabaja el deportista.

Trejo, de 38 años, logró sobrevivir ya que se encontraba entrenando junto a su equipo en Caracas, pero su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa fallecieron en el derrumbe del edificio de apartamentos donde vivían en la zona de Playa Grande, cercana al aeropuerto internacional Maiquetía, que también sufrió graves daños.

El anuncio del fallecimiento de la familia del futbolista tuvo lugar tras varios días de búsqueda entre los escombros del inmueble.

El Sport Marítimo La Guaira, que milita en la segunda división del fútbol venezolano, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales con una foto de la familia Trejo en la que lamentó la «irreparable pérdida» para el jugador: «En este momento de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de sus almas y por la fortaleza de Lucas y sus seres queridos».

«Te acompañamos en todo nuestro corazón, con respeto, unión y solidaridad. Desde el club, tus compañeros, cuerpo técnico, directiva y toda nuestra afición, te enviamos un abrazo fraterno», indicó el club, al que Trejo llegó en febrero de este año procedente del equipo también venezolano Portuguesa..

El futbolista, que juega como defensa, cuenta con una extensa carrera fuera de su país y ha pasado por el fútbol de México, Perú y Grecia.

En Argentina, estuvo en tres clubes de la provincia de Córdoba, de la que es oriundo: Sportivo Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba.

El Racing cordobés también se ha solidarizado con su exjugador a través de X: «Abrazamos y acompañamos en su profundo duelo a Lucas Trejo, tras la irreparable pérdida de su esposa y sus hijos a causa de la tragedia ocurrida en Venezuela».

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el miércoles pasado han dejado hasta ahora 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos, según los últimos datos oficiales.

El Gobierno de Argentina anunció este domingo el despliegue de una misión consular humanitaria en Venezuela para asistir a sus ciudadanos radicados allí que se vieron afectados por los seísmos, al tiempo que informó de que hasta el momento han registrado seis argentinos fallecidos. EFE

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