Familia del reportero francés encarcelado en Argelia pide movilización al mundo del fútbol

París, 4 dic (EFE).- La familia del periodista deportivo francés Christophe Gleizes, condenado a siete años de prisión en Argelia por apología del terrorismo, pidió este jueves la movilización del mundo del fútbol para lograr su liberación, después de que su pena fuera confirmada este miércoles.

«Espero que el fútbol pueda salvar a mi hermano, así que llamo a todos los clubes de Francia, a todos los clubes de Argelia y a todos los clubes del mundo a portar esta causa», dijo Maxime Gleizes, hermano del periodista condenado, en una entrevista este jueves en la emisora France Inter.

Maxime Gleizes, actor de profesión, aseguró que el suyo es un «grito de desesperanza», pero espera que el mundo del deporte pueda ser un «contrapoder» y lograr algo allí donde la diplomacia «es un poco impotente».

Sin hacer llamadas individuales, consideró que personalidades como Zinedine Zidane (de ascendencia argelina y al que han tratado de hacer llegar sus peticiones) se manifestaran, sería útil para la suerte del periodista.

También se sumó este jueves a las llamadas a su liberación el escritor franco-argelino Boualem Sansal, quien estuvo hasta noviembre pasado encarcelado en el país del norte de África y fue liberado con la intercesión de Alemania, dadas las tensas relaciones entre París y Argel.

Sansal, que fue indultado por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, se mostró consternado por el «encarnizamiento» de Argelia -a la que consideró una «dictadura»- con Gleizes, pero se mostró confiado en que va a recibir un perdón pronto.

Christophe Gleizes acudió a Argelia para efectuar varios reportajes deportivos, entre ellos uno sobre el club de Tizi Ouzou, cuyo presidente es también una figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

Detenido en esa localidad, situada a unos cien kilómetros al este de la capital, fue acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Fue condenado en junio en primera instancia a siete años de cárcel por «apología del terrorismo», pena que fue confirmada en Apelación este miércoles. EFE

ngp/alf