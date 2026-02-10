Familia política de víctima es condenada a prisión perpetua por feminicidio en Argentina

Buenos Aires, 10 feb (EFE).- César Sena, expareja de la víctima, y sus padres, Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña (53), fueron condenados este martes a prisión perpetua por el feminicidio de Cecilia Strzyzowski, ocurrido en 2023 en la provincia de argentina de Chaco y que conmocionó al país por el vínculo de los acusados con el exgobernador provincial.

César Sena, de 21 años, hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y sus padres, considerados partícipes primarios, deberán cumplir la pena de prisión perpetua.

El veredicto dictado por la Cámara Segunda en lo Criminal de Chaco se dio a conocer este martes en una audiencia virtual encabezada por la jueza Dolly Fernández, y a la que se presentaron todos los imputados, después de que un juicio por jurados populares los declaró en noviembre de 2025 culpables por el feminicidio de Strzyzowski.

Dos de los colaboradores de los Sena, Gustavo Obregón y Fabiana González, hallados culpables del delito de encubrimiento agravado, recibieron la pena de cinco años y diez meses de prisión y de cinco años de prisión efectiva, respectivamente.

Gustavo Melgarejo, por su parte, fue sentenciado a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple, con pautas de conducta, como fijar residencia, no ausentarse sin autorización judicial, abstenerse del consumo de estupefacientes y no cometer nuevos delitos, bajo apercibimiento de que el beneficio sea revocado.

La Justicia además ordenó la entrega de los restos óseos identificados como pertenecientes a la víctima a su madre, Gloria Karina Romero.

Al finalizar la audiencia, Romero aseguró ante los medios locales que el fallo era lo que esperaba aunque cuestionó las penas previstas para los feminicidios.»La ley es muy blanda para este tipo de delitos», afirmó.

La sentencia aún puede ser apelada por los condenados, que permanecen detenidos con prisión preventiva desde el inicio de la investigación a mediados de 2023.

El feminicidio de Cecilia Strzyzowski, de 28 años, se produjo el 2 de junio de 2023 en Resistencia, ciudad capital de la provincia de Chaco.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, la mujer ingresó a la casa en la mañana de ese día bajo la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia, lejos del entorno familiar de su pareja.

César Sena entró a la vivienda tiempo después y permaneció a solas con ella hasta que cerca del mediodía llegaron sus padres. Horas más tarde César Sena salió solo del lugar, llevando consigo el teléfono celular de la víctima.

En la vivienda encontraron una cama y un colchón con manchas de sangre humana y los restos óseos de Strzyzowski fueron hallados tiempo después en un campo de la familia Sena.

El crimen conmocionó al país y tuvo un fuerte impacto en la provincia, por la cercanía de los padres de Sena -importantes dirigentes sociales- con el entonces gobernador de la provincia, el peronista Jorge Capitanich, quien a pesar de ser uno de los candidatos favoritos para renovar su gobernación en las elecciones de 2023, perdió a manos del radical Leandro Zdero tras el feminicidio. EFE

