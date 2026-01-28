Familiares de argentinos detenidos en Venezuela exigen a la ONU mediar para su liberación

3 minutos

Buenos Aires, 28 ene (EFE).- Familiares de argentinos detenidos en Venezuela exigieron este miércoles la mediación del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para lograr la liberación de las personas que permanecen «detenidas arbitrariamente» en el país caribeño.

Las familias mantuvieron una reunión con Felipe Ajenjo, jefe de la Oficina de la Coordinadora Residente de Naciones Unidas en Argentina y entregaron un petitorio dirigido a Türk.

“Queremos una participación más activa, en acciones reales, que se acerquen a los centros de detención, que hablen con los detenidos, que les lleven un poco de paz ante este proceso que es muy cruel y muy injusto para los presos políticos en Venezuela», afirmó en una conferencia de prensa posterior Vanessa Giuliani, hermana del abogado argentino Germán Giuliani, detenido en ese país desde mayo de 2025.

En el documento, los familiares advirtieron que la privación de la libertad por razones políticas constituye una grave violación del derecho internacional y subrayaron la falta de debido proceso, acceso a defensa técnica, independencia judicial y contacto con familiares y autoridades consulares.

Alertaron, además, sobre el impacto físico y emocional de las detenciones prolongadas en cientos de familias y sobre las condiciones de reclusión en centros, donde denunciaron la aplicación de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Virginia Rivero, esposa de Giuliani, dijo a EFE que existe falta de transparencia en las cifras oficiales e incertidumbre sobre la liberación de los presos: “Dicen que hay más de 800 detenidos, pero las excarcelaciones son muchas menos. Les dicen que en 48 horas van a salir y después los cambian de lugar dentro del penal. Es una tortura psicológica terrible que los deja con la sensación de que todos salen menos ellos”.

Los familiares instaron a Türk a impulsar acciones “institucionales, visibles y efectivas”, verificar las excarcelaciones anunciadas y promover visitas de representantes de Naciones Unidas a los centros de detención para constatar las condiciones de reclusión y el paradero de los presos políticos.

«Queremos que nos den respuestas, sino que nos den una respuesta de si la ONU va a ir a ver a los presos políticos en Venezuela, saber en qué condiciones están. Nos da angustia e incertidumbre de que esto pueda alargarse aún más», pidió María Alexandra Gómez, pareja del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva 416 días detenido en ese país.

Gabriela Hernández, hija de la defensora de derechos humanos venezolana Nélida Sánchez, también participó de la conferencia de prensa y advirtió sobre el delicado estado de salud de su madre, detenida en El Helicoide.

«Ni siquiera sabemos el número real de presos y las solicitud es esa, pues que el Gobierno venezolano los libere a todos, no a cuentagotas», denunció.

La ONG venezolana Foro Penal y la oposición mayoritaria estiman que entre 154 y 170 personas han sido liberadas desde el 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció un «número importante» de excarcelaciones, sin precisar identidades ni las condiciones de estas medidas. EFE

lgu/pd/cda

(foto) (vídeo) (directo)