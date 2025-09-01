Familiares de desaparecidos en México marchan contra la indiferencia y piden justicia

Al grito de «¡Jalisco es una fosa!», familiares de desaparecidos e integrantes de grupos de búsqueda de personas marcharon este sábado en Guadalajara, capital del estado mexicano de Jalisco (oeste), para exigir atención a la tragedia y justicia para las víctimas.

México registra oficialmente 120.000 personas desaparecidas, una cifra que aumentó de forma exponencial desde finales de 2006, cuando el gobierno militarizó la lucha contra los cárteles de la droga.

Jalisco, centro de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como «organización terrorista», es la provincia mexicana con el mayor número de personas desaparecidas, con casi 15.700.

«¡No sea indiferente, se llevan a nuestros hijos delante de la gente!», coreaban el sábado los asistentes a la marcha, organizada en el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Reunidos en la Glorieta de los Niños Héroes, rebautizada como Glorieta de las y los desaparecidos, unos 300 manifestantes avanzaron por las avenidas principales de la ciudad hacia el palacio de gobierno estatal.

«Busco a Laura, a Laura mi amiga, tengo un año y tres meses buscándola», declaró a la AFP Marcela Romo, sobre la mujer, cuyo paradero se desconoce desde mayo de 2024.

«Ya soy conocida como la amiga buscadora, porque hay mamás, hay papás, hay hermanos, pero no hay amiga buscadora», agregó esta abogada de 43 años que participa hasta dos veces por semana en búsquedas de campo impulsada por «el dolor».

Grandes pancartas con fotos de decenas de desaparecidos, la mayoría jóvenes, y numerosos letreros podían verse entre los manifestantes. «Si no tardas mucho te espero toda la vida» y «Jalisco te desaparece», se leía en algunos.

«Es un día que nos recuerda que nuestros seres queridos no están (…) y que la ausencia se convierte en una herida permanente», dijo Martha Leticia García, líder de un colectivo de búsqueda, al leer un pronunciamiento frente al palacio de gobierno.

La marcha busca «visibilizar» una crisis «que en Jalisco nos está ahogando», añadió Jaime Aguilar, un activista de 62 años. «Exigimos lo de siempre: que hagan su trabajo, que ya dejen de evadir este problema que no lo pueden tapar con un dedo».

«No se trata de un favor; responder a las víctimas no es una concesión, sino una obligación legal, una deuda con ellas y con la sociedad», advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un comunicado, en el que instó a los Estados de México y Centroamérica a atender a las familias de desaparecidos.

Decenas de personas se concentraron también en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, en representación de las víctimas de esa región del país. Medios locales reportaron manifestaciones similares en estados como Veracruz (este) y Michoacán (oeste).

str-jla/ad