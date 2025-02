Familiares de los aún cautivos le piden a Netanyahu no abandonar el acuerdo de Gaza

2 minutos

Jerusalén, 11 feb (EFE).- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, la principal entidad que aglutina a familiares de la mayoría de los aún 76 cautivos en Gaza, pidió este martes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, «no dar marcha atrás» hacia una guerra y continuar con el acuerdo de alto el fuego, según el cual otros nueve rehenes vivos deben ser liberados antes de marzo.

«Primer ministro (Benjamín Netanyahu), usted tomó la decisión de traer a todos nuestros rehenes a casa mediante un acuerdo. No debemos dar marcha atrás. No podemos permitir que los rehenes se consuman en cautiverio», manifestó el grupo en un comunicado, poco después de que el mandatario amenazase a Hamás con reiniciar los combates si todos los cautivos no son liberados este sábado, día 15, antes del mediodía.

«Como todos pudimos presenciar el sábado pasado, el tiempo se acaba para los rehenes. Los impactantes acontecimientos de los últimos días demuestran la urgente necesidad de acelerar el cronograma, completar todas las negociaciones de inmediato y traer de regreso a todos los rehenes», continuó la asociación, que esta tarde hizo un llamado a protestar cerca de la residencia de Netanyahu «hasta nuevo aviso».

Después de que Hamás anunciara ayer que posponía la liberación prevista de tres cautivos el sábado hasta que Israel demostrara su adhesión a lo pactado -señalando, entre otras «violaciones del acuerdo», la entrada de un número menor de camiones con ayuda humanitaria, escasas tiendas y ninguna casa prefabricada-, Netanyahu redobló hoy el ultimátum pidiendo la liberación de los cautivos el sábado; siguiendo las palabras de ayer de Trump.

«Por lo que a mi respecta, si no devuelven a todos los rehenes antes del sábado a las 12, un tiempo apropiado, lo que diría es que cancelemos todo. Todo está permitido y dejaremos que se desate el infierno», aseguró Trump el lunes desde el Despacho Oval tras la firma de varias órdenes ejecutivas.

Hoy, Netanyahu dijo que el gabinete de seguridad y político apoyaba dicha propuesta, tras una reunión de más de cuatro horas, y le dijo a los islamistas que, de no hacerlo, «el alto el fuego terminará y el ejército volverá a combatir intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado». EFE

