Familiares de migrantes desaparecidos en México exigen apoyo en su búsqueda

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Familiares de migrantes desaparecidos en México hicieron el jueves un «llamado enérgico» a las autoridades para que los ayuden a ubicar a sus seres queridos.

México enfrenta una crisis de desapariciones vinculada a la violencia de la guerra contra el narcotráfico, que también afecta a los migrantes que atraviesan el país rumbo hacia Estados Unidos.

Una brigada de hondureños, cubanos, colombianos y ecuatorianos viajó hasta el estado de Chiapas (sureste), en la frontera con Guatemala, para buscar a sus familiares, ante lo que denuncian como negligencia por parte de la fiscalía regional.

«Para mí es difícil regresar a mi país con las manos vacías», lamentó el hondureño Oscar Hernández, que busca a su hermano desaparecido en 2024 y que viajó hasta Ciudad de México.

Los familiares ofrecieron una rueda de prensa al cierre de su misión en el centro de la capital, cerca del Palacio Nacional.

El gobierno mexicano reconoce oficialmente 130.000 desaparecidos desde 2006. «Dudo mucho que sea esa» la cifra, dijo Alicia Santos Torres, de Cuba, cuyo hijo, Jorge Alejandro Lozada Santos, desapareció en Chiapas, también en 2024.

«La frontera sur (mexicana) se ha vuelto un corredor de la muerte para muchos migrantes que hoy no sabemos dónde están», añadió.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció el lunes la posibilidad de un subregistro en el número de personas desaparecidas.

Estos familiares constituyeron la llamada Quinta Brigada Internacional de Búsqueda «Tejiendo Rutas».

Entre los desaparecidos, precisaron, hay 40 personas que abordaron una embarcación en Chiapas que partió el 21 de diciembre de 2024 con rumbo al norte y de la que nunca se tuvo más noticias.

Y «la población siente miedo a una represalia», dijo el hondureño Hernández.

«Tiene miedo de decir algo que nos lleve a nosotros a encontrar a nuestros familiares. Eso lo entendemos, pero lo que no podemos entender, como familias, es que una fiscalía se vuelve inútil, se vuelve sorda, no quiera accionar y investigar», agregó.

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