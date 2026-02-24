Familiares de presos políticos en Venezuela permanecen a la espera de liberaciones

2 minutos

Caracas, 24 feb (EFE).- Familiares de presos políticos permanecen a las afueras de la cárcel conocida como El Rodeo, cerca de Caracas, a la espera de que se produzcan nuevas liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves.

Massiel Cordones, madre del militar José Barreno, detenido hace más de cinco años, manifestó tener esperanza de que se produzcan liberaciones, aunque reconoció que el caso de su hijo es de los «más críticos», ya que se le vincula a la Operación Gedeón, un ataque marítimo frustrado en mayo de 2020 presuntamente para derrocar al presidente Nicolás Maduro, un hecho que se excluye en la amnistía.

Cordones indicó a EFE que su hijo es uno de los que se mantiene en huelga de hambre junto a un grupo de más de 200 presos políticos para exigir su liberación, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en diciembre de 2024, según confirmó el domingo su esposa, María Alexandra Gómez.

«La alimentación de ellos no es la adecuada, la condición de ellos no es la adecuada para que puedan aguantar esa huelga de hambre», manifestó Cordones.

Familiares de presos políticos se mantienen a las afueras del centro penitenciario El Rodeo, donde aseguran haber pernoctado en carpas y a la intemperie desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la excarcelación de un «número importante» de personas.

Un total de 2.021 personas, quienes tenían medidas cautelares, obtuvieron libertad plena y, por otra parte, 177 presos, han sido beneficiados por la Ley de Amnistía, según dijo el lunes el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.

La ONG Foro Penal diferencia liberaciones plenas de excarcelaciones, ya que en estas últimas los beneficiados salen de prisión, pero con libertad condicional y medidas cautelares, como la prohibición de salida del país o régimen de presentación periódica ante tribunales.

Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, confirmó este martes que ha verificado la liberación de 109 personas en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía. EFE

rbc/bam/pcc

(foto)(vídeo)