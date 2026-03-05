Familiares de presos políticos exigen cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía en Venezuela

Caracas, 5 mar (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela exigieron este jueves el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía, cuando se cumplen 15 días desde que el Parlamento aprobó este instrumento jurídico, criticado por la oposición y varias ONG al considerar que es excluyente.

A las afueras del Legislativo, en Caracas, los parientes de los presos políticos corearon consignas como «no más burla con la amnistía» y pidieron la liberación de todos los detenidos por estos motivos, que son 568 según la ONG Foro Penal, aunque el Gobierno niega que hay presos por estos motivos.

El expreso político y director del medio digital venezolano Punto de Corte, Nicmer Evans, declaró que la Justicia no ha atendido todos los casos de solicitud de amnistía, por lo que familiares insisten en el cumplimiento transparente de esta ley.

En este contexto, subrayó que se ha reclamado y exigido que se publique una lista de «quiénes han sido beneficiados por la ley por una u otra vía y esto no ha sido posible».

«Que haya un reglamento de aplicación de esta ley sería lo más lógico en un Estado de derecho y de justicia», protestó Evans, quien apoyó a la llamada revolución bolivariana hasta el fallecimiento del presidente Hugo Chávez (1999-2013), pero luego se volvió crítico del Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, Alba Rodríguez indicó que hace apenas ocho días se enteró que su pareja de nacionalidad colombiana, Yonaider Berrío Berrío, se encuentra detenido en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda (norte), pese a que desde hace un año está preso.

Rodríguez señaló que los presos políticos extranjeros no pueden recibir visitas, alimentos o medicinas y en su caso, dijo, no podría verlo dentro de la cárcel porque no están casados legalmente y tuvo que registrar el nacimiento de su hijo con sus apellidos.

Ante esto, pidió la asistencia del Consulado de Colombia y que «se den cuenta que aquí hay muchos colombianos presos sin ayuda».

La convocatoria de protesta de este jueves la hizo la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos para solicitar la revisión de casos de presos políticos excluidos de la Ley de Amnistía.

La Justicia de Venezuela otorgó un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares, informó este martes el presidente de la Comisión Parlamentaria para la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero que se aplicará de forma específica a 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares. EFE

