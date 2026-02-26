Familiares de presos políticos hacen vigilia en Caracas por la liberación de sus parientes

Caracas, 25 feb (EFE).- Familiares de presos políticos realizan una vigilia por primera vez a las afueras de una sede de la Policía Nacional al oeste de Caracas, desde donde pidieron este miércoles la liberación de sus parientes, a casi una semana de que se aprobara la Ley de Amnistía en Venezuela.

Los familiares exhibieron fotografías de los detenidos y elevaron oraciones para exigir su pronta liberación desde esta zona de Caracas conocida como La Yaguara.

Entre ellos, Gabriela Torres pidió la liberación de su padre, Juan Gonzalo Torres, quien -según afirmó- «está bastante mal de salud» por la diabetes que asegura padece.

Torres indicó que su padre fue detenido el pasado 10 de septiembre junto a su esposa, Elizabeth Rodríguez -ya liberada-, y denunció que ambos fueron «golpeados».

«A mi papá le rompieron dos costillas», aseguró a EFE.

De acuerdo a la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos, a Torres y a Rodríguez «les imputaron la presunta comisión de los delitos de terrorismo y promoción o incitación al odio», aunque apuntó que estos casos «reflejan un uso del sistema penal que plantea serias dudas».

Por su parte, Gabriela Álvarez, activista de derechos humanos, subrayó a EFE que hay actividades a las afueras de varios penales de Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante de personas», lo que generó movilizaciones a las afueras de los penales.

Un total de 185 personas salieron de prisión tras la aprobación de la Ley de Amnistía, cuyo proceso sigue en pleno desarrollo, informó este miércoles el presidente de la comisión parlamentaria que vela por la aplicación de la norma, el chavista Jorge Arreaza.

El pasado jueves, el Parlamento, de mayoría chavista, aprobó por unanimidad una ley de amnistía para los casos de presos políticos desde 1999 hasta 2026, pero la norma especifica 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

La ley establece que las solicitudes de amnistía deben ser resueltas en un plazo no mayor a 15 días por los tribunales competentes.

Hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados. Foro Penal registraba, desde el pasado viernes hasta el martes, 109 liberaciones de detenidos en cárceles. EFE

rbc/eav

