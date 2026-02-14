Familiares de presos políticos inician huelga de hambre en Venezuela

Una decena de familiares de presos políticos inició el sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones, tras el aplazamiento hace dos días de la aprobación de una histórica ley de amnistía.

Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de los calabozos de la Policía Nacional conocidos como Zona 7 en la capital de Venezuela.

Con tapabocas, una decena de mujeres se acostaron en línea en la entrada de Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. A su lado dejaron una lista con los nombres de las huelguistas escrita a mano.

Piden celeridad en la excarcelación de sus familiares como parte de un proceso de liberaciones que la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero, bajo fuertes presiones de Washington.

Muchas dormían al romper al alba, cuando habían programado el inicio de su protesta, incluso todavía entrada la mañana, constató la AFP.

«Dormir calma el hambre», sopesa una de ellas, bajo anonimato.

«Nosotros exigimos con esto que ya se concrete y sea real la liberación de todos. Es justo, es justo. Ya tenemos muchísimo tiempo en esto», dice a la AFP Evelin Quiaro, 46 años, funcionaria del servicio de migración y madre de un preso político.

Quiaro comió por última vez pasada la 1 de la mañana: galletas con jamón. «Realmente no estamos preparadas, en mi vida nunca he hecho esto», confiesa Quiaro sobre la huelga.

Su hijo de 30 años está detenido desde noviembre de 2025. Fue acusado de terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.

«El significado principal y el único es que ya terminen de darnos respuestas concretas sobre la liberación de todos los muchachos que están ahí adentro, todos», explicó Quiaro.

Entre los excarcelados durante la madrugada se encuentra José Elías Torres, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), quien estaba preso desde noviembre sin orden judicial, informó en X el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

– «Medida drástica» –

En el poder tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero en una intervención militar estadounidense, Rodríguez propuso una ley de amnistía el 30 de enero. La discusión final para su aprobación se ha aplazado dos veces.

En teoría abarcará los 27 años del chavismo y se espera que esa legislación se traduzca en la libertad plena de cientos de detenidos.

De acuerdo con la ONG Foro Penal, desde el 8 de enero 431 presos políticos han obtenido libertad condicional y 644 permanecen aún en prisión.

«Lo que estamos pidiendo con esto es que ya sean liberados todos, como se nos prometió», indica por su parte otra huelguista, Sachare Torrez, de 23 años.

El propio jefe parlamentario Jorge Rodríguez se presentó en las inmediaciones de esos calabozos en Caracas el 6 de febrero.

«Vamos a reparar todos los errores que se hayan cometido», prometió Rodríguez durante un encuentro con familiares de detenidos por razones políticas en Zona 7, y adelantó que la ley de amnistía sería aprobada por la Asamblea Nacional el 10 de febrero.

No obstante, la aprobación se pospuso hasta la semana que viene por desacuerdos entre los diputados sobre su alcance y el papel del poder judicial en su aplicación.

Pocas después, varios familiares de presos políticos se encadenaron unos con otros frente a la entrada de la prisión Zona 7.

Este sábado, optaron por mayor presión con la huelga de hambre.

«Con esto es obvio que nos vamos a agotar muchísimo más (…) pero ya es una medida drástica que vemos necesaria para ya terminar con todo esto», considera Quiaro, acostada y con una sombrilla para cubrirse del implacable sol.

La próxima sesión legislativa está prevista para el 19 de febrero.

