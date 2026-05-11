Familiares de presos políticos rinden homenaje a muerto en custodia del Estado venezolano

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Caracas, 10 may (EFE).- Familiares de presos políticos en Venezuela rindieron este domingo homenaje a Víctor Quero Navas, cuya muerte el año pasado bajo custodia del Estado fue reconocida esta semana por el Gobierno tras meses de búsqueda por parte de su madre, con una actividad en las afueras de la cárcel donde, según las autoridades, estuvo recluido.

En las inmediaciones del centro penitenciario El Rodeo I, cercano a Caracas, los familiares y activistas pusieron un cartel «en memoria de Víctor Hugo Quero Navas, muerto bajo custodia del Estado en julio de 2025, tras permanecer en desaparición forzada desde enero» de ese año, reza el mensaje, escrito a la izquierda de una imagen de su rostro.

«Su madre lo buscó en Rodeo I, pero las autoridades negaron su reclusión, ocultaron su muerte y destruyeron evidencia», agrega el texto.

Alrededor del cartel había pequeñas pancartas con mensajes como «Que no muera nadie más bajo custodia», «Verdad para Víctor, libertad para todos» y «Ninguna muerte bajo custodia puede quedar impune».

En el piso pusieron un par de arreglos florales y unas velas en forma de cruz, mientras que en otra parte del asfalto de la calle escribieron con tiza «Víctor Hugo Quero presente», según fotografías publicadas en X por la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).

«Este 10 de mayo, Día de las Madres en Venezuela, el memorial puesto en la inmediaciones de la cárcel El Rodeo I recuerda la muerte bajo custodia y exige justicia», escribió la organización en la red social.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado expresó que hoy todas las mujeres venezolanas son una «en la señora Carmen», entre otras que «representan lo que significa criar y luchar por un hijo y demuestran que el amor de una madre no se rinde jamás».

El viernes, Machado exigió la liberación de todos los presos políticos en su país «antes de que mueran más».

Con Quero Navas, son 27 las personas detenidas por motivos políticos que han fallecido bajo custodia del Estado desde 2014, según las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Provea.

El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso el jueves e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I desde el 3 de enero de 2025 y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el comunicado oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

Organizaciones no gubernamentales exigen que sea investigado el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, así como el exfiscal general Tarek William Saab y el exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz, quienes renunciaron el pasado febrero.

Este domingo, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó su «profunda consternación y dolor» por la muerte de Quero Navas y exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas. EFE

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