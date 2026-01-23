Familiares de presos relatan la crisis de la mayor cárcel de Ecuador: «Es el infierno»

Guayaquil (Ecuador), 23 ene (EFE).- Aunque las matanzas por enfrentamientos entre bandas criminales han disminuido en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa de Ecuador, más de 500 personas fallecieron en 2025 en este centro por causas no esclarecidas, vinculadas presuntamente a tuberculosis y desnutrición, una situación que alarma a los familiares, que describen a la prisión como el «infierno».

«Ellos están viviendo en el infierno. Ahí hay bodegas humanas con muertos vivientes, o cementerios de vivos, donde solo sobrevive quien tiene dinero», relata a EFE Ana Morales, quien dirige el comité de familias de los presos desde 2021.

La mujer llegó este viernes junto a decenas de familiares hasta la delegación provincial del Gobierno, en Guayaquil, para una reunión en la que buscaban respuestas de las autoridades.

Agregó que en 2024 advirtieron al Ejecutivo de la crisis sanitaria que había en el centro, debido a que, según Morales, empezaron a mezclar a presos con enfermedades como tuberculosis con los sanos, y no había atención médica, alimentación adecuada ni agua potable.

Aumento de fallecimientos

Los muertos empezaron a subir, por lo que interpusieron acciones judiciales y acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 5 de enero otorgó medidas cautelares a los presos debido al «elevado número de muertes».

La Comisión señaló que los reclusos estaban en «una situación de gravedad y urgencia» y que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentaban «un riesgo de daño irreparable».

Solo entre enero y septiembre hubo 564 fallecimientos en la Penitenciaría, 288 por causa «natural», 262 por «determinar» y otras 14 catalogadas como violentas, de acuerdo a información entregada por el Estado, que afirmó que los presos sí son atendidos. En lo que va del año han muerto al menos doce, según datos del comité.

«No le ponen tuberculosis para no meterse en problemas», dice a EFE Benigna Domínguez, quien perdió a su hijo en julio tras contagiarse de esa enfermedad a los pocos meses de ingresar a la prisión, donde hay alrededor de 7.200 reclusos.

Domínguez relató que no supo nada de él durante seis meses y que cuando lo vio estaba muy delgado, con aspecto cadavérico, y con ronchas. «Me dijo que los estaban matando del hambre. También tenía sarna», dijo la mujer, que recordó que los pocos alimentos que su hijo recibía tenían «heces de rata y de murciélago».

La Penitenciaría es una de las cárceles que está militarizada después de que en 2024 el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró al país bajo un «conflicto armado interno», por lo que, según Domínguez, son los soldados quienes deciden «quien muere y quien vive». «Hay tortura y extorsión en complicidad con los militares», denunció.

Búsqueda de sus muertos

Uno de los hijos de Reyna Guerrero también falleció en agosto por desnutrición crónica, según la mujer, que ahora teme por la vida de otro que está recluido con la misma enfermedad.

De la muerte del primero se enteró cinco días después, por familiares de otros presos. En la cárcel le decían que estaba vivo, pero lo terminó encontrando en la morgue.

«Nunca dejaron que lo revise un médico», lamentó Guerrero, que también tiene una orden judicial para que su segundo hijo reciba medicinas, pero aún no se lo permiten.

Rosario Carrillo tampoco ha podido ver a su hijo hace más de un año. Sabe que tiene tuberculosis y que está en muy mal de salud. «No quiero sacarlo en una caja, quiero tenerlo vivo», insistió.

En la reunión, el Gobierno se comprometió a instalar en la cárcel una cocina para la alimentación y brigadas médicas permanentes, algo que el comité de familiares comprobará el próximo jueves en una visita liderada por la Defensoría del Pueblo. EFE

