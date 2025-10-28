Familiares de rehenes piden reunirse con Netanyahu tras identificación errónea de cadáver

Jerusalén, 28 oct (EFE).- El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos de Israel exigió este martes una reunión «urgente» con el primer ministro Benjamín Netanyahu, después de que forenses confirmaran que los restos mortales entregados anoche por Hamás no se corresponden con los de ninguno de los 13 cautivos.

«Exigimos una reunión urgente e inmediata con el primer ministro hoy, en la que presente un plan integral para traer a casa a nuestros seres queridos», señaló la organización, que agrupa a allegados de secuestrados y liberados.

Según informaron las autoridades israelíes, tras el proceso de identificación, los restos entregados por Hamás pertenecen al también exrehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado de la Franja de Gaza durante una operación militar israelí a finales de noviembre de 2023.

Las familias calificaron el acto como «una violación del acuerdo» y pidieron al Gobierno responder con firmeza: «El gobierno israelí no puede ni debe ignorar esto (…) No se puede perdonar a Hamás por violar el acuerdo», afirmaron, subrayando que el éxito del acuerdo se medirá por el regreso de todos los rehenes.

La Oficina del Netanyahu se mostró de acuerdo en que el hallazgo «constituye una clara violación del acuerdo» y adelantó que el mandatario ser reunirá esta tarde con altos mandos de seguridad para decidir cómo responder.

En el marco del alto el fuego, Hamás liberó a los 20 cautivos vivos a cambio de cerca de 2.000 detenidos y presos palestinos. Además, ha entregado también los cuerpos de 15 rehenes, por lo que quedan 13 en el enclave.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja, con la mediación de la Cruz Roja, más de 200 cadáveres de gazatíes, muchos con signos de abusos y de torturas o carbonizados, según imágenes divulgadas por el Ministerio de Sanidad a fin de facilitar su identificación y denuncias de fuentes médicas y de Hamás. EFE

