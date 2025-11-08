Familiares de víctimas de incendio en México piden justicia y temen que tragedia se repita

2 minutos

Hermosillo (México), 8 nov (EFE).- A una semana del incendio en una tienda de la cadena Waldo’s en el centro de Hermosillo, capital del estado de Sonora, noroeste de México, que ha dejado 24 muertos, familiares de víctimas y sobrevivientes mantienen su exigencia de justicia, en medio del miedo de que ocurra una nueva desgracia pues aseguran que varios inmueble cercanos al lugar del siniestro no cuentan con un plan de mantenimiento en su instalaciones.

Eusebio Arias, tío de la joven Joanna Hernández, de 20 años, estudiante y cajera de la tienda y quien falleció en el incendio, acusó que la falta de mantenimiento al suministro de energía eléctrica generó la explosión.

“Queremos respuestas, tenemos comercios obsoletos, muy viejos que necesitan mantenimiento, los que caminamos las calles de Hermosillo lo sabemos y también en otras ciudades», expuso a Efe.

El familiar consideró que «es responsabilidad del gobierno, la tienda y el personal a cargo del sistema eléctrico, por la falta de mantenimiento se sobrecalentó y explotó, es responsabilidad de la compañía, también de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)».

Además de las 24 personas fallecidas, otras 14 resultaron heridas, lo que provocó que a media semana cientos de personas marcharan por calles del Centro Histórico de Hermosillo para exigir a las autoridades justicia por las víctimas del siniestro.

En medio del dolor, familiares de las víctimas advirtieron que esta falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los inmuebles del Centro Histórico de Hermosillo pueden provocar una nueva tragedia como la de hace una semana.

El sábado 1 de noviembre, alrededor de las 15:00 horas locales y después de varios apagones de energía eléctrica en la colonia (barrio) Centro de Hermosillo, explotó el transformador de energía en la tienda Waldo’s, dejando a 24 personas muertas y 14 heridas.

El comercio se encontraba lleno de clientes debido a la quincena y a las compras previas al Día de Muertos en México. El siniestro está siendo investigado por las autoridades, quienes no han encontrado ningún indicio de que haya sido provocado de manera intencional. EFE

dsd/jmrg/pddp

(foto)(video)