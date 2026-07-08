Familiares denuncian abandono a los presos políticos en Venezuela tras el doble terremoto

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Caracas, 7 jul (EFE).- Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron este martes a EFE que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del pasado 24 de junio que afectó la zona norte del país, con la desmejora en la alimentación y la falta de atención a algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.

«Los están dejando abandonados. Sabemos que la situación en Venezuela está fuerte en este momento, pero es importante que los presos políticos estén bien», denunció Jessica Castro, familiar de Gustavo Hernández, involucrado en la llamada Operación Gedeón, un ataque marítimo fallido contra el Gobierno de Nicolás Maduro, ocurrido en mayo de 2020.

Castro, integrante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos, participó este martes en una vigilia a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas por la memoria de los fallecidos en los terremotos del pasado que dejan al menos 3.685 personas fallecidas.

Allí dijo que en la cárcel de Ramo Verde, en el estado Miranda (norte), se cayeron «varias paredes» y «la estructura está bastante deteriorada».

«El Gobierno tampoco ha hecho nada para por lo menos trasladarlos a un sitio que estén más tranquilos», añadió.

Por su parte, Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, dijo a EFE que la visita del sábado pasado en el Fuerte Guaicaipuro fue triste porque varios de estos detenidos perdieron a familiares en el terremoto.

«Fue una visita silenciosa y ellos de verdad están muy preocupados y psicológicamente están mal», subrayó.

Morales indicó que los presos políticos pasaron varios días preocupados después de los terremotos y celebró que uno de ellos pudo recibir una medida cautelar para poder despedir a su esposa que falleció tras el desastre.

Sin embargo, cuestionó que no todos los presos políticos reciban una medida similar, por lo que pidió al Gobierno de Estados Unidos que sirva de mediador con la Administración de Delcy Rodríguez para lograr que todas estas personas reciban la libertad.

Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de las cárceles tras los terremotos. EFE

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